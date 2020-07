Aisne : ce que l'on sait de l'accident de la route qui a coûté la vie à quatre enfants à Laon

Une voiture a été percutée par un poids lourd et une fourgonnette avant de s'embraser, mardi, sur la Route nationale 2 à hauteur de Laon (Aisne).

Nouvel accident meurtrier sur la route, une semaine après le drame de l'A7. Quatre enfants sont morts dans un carambolage entre une voiture, un poids lourd et une fourgonnette, mardi 28 juillet, sur la RN2 à Laon (Aisne). La conductrice de la voiture, mère de l'un des enfants décédés, souffre de graves brûlures, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Franceinfo fait le point sur ce que l'on sait de cet accident.

Une collision impliquant cinq véhicules

L'accident s'est produit à 15 heures à l'entrée de Laon (Aisne), sur la RN 2 en provenance de Soissons, au niveau du collège Charlemagne, précise France 3 Picardie. Un secteur "pas particulièrement dangereux" selon le préfet de l'Aisne, Ziad Khoury.

"Les circonstances exactes de cet accident restent à déterminer", indique mercredi soir le parquet de Laon, avant de préciser qu'"en l'état des investigations, il apparaît qu'un poids lourd a percuté un véhicule qui s'est ensuite enflammé". Selon les premiers éléments de l'enquête, la voiture, qui transportait cinq personnes, a été touchée par l'avant par le poids lourd, un véhicule de type camion-benne, qui venait en sens opposé. Une fourgonnette a ensuite percuté l'arrière de la voiture, qui a pris feu.

"C'est l'effet conjugué de ces deux chocs qui a entraîné l'embrasement du véhicule", a expliqué Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué aux Transports, arrivé mardi sur les lieux du drame afin de s'entretenir avec les secours et le préfet et apporté son soutien aux victimes et à leurs proches.

Au total, cinq véhicules ont été impliqués dans la collision, précise le parquet.

Quatre enfants tués sur le coup, la mère de l'un d'eux grièvement brûlée

La conductrice de la voiture, une femme de 42 ans, a été grièvement brûlée. Héliportée vers l'hôpital d'Amiens, son pronostic vital n'a pas été engagé. Mercredi soir, le parquet indique qu'elle a été "transférée vers un hôpital de la région parisienne". Elle est la mère de l'un des quatre enfants, les autres sont ses neveux.

Selon une source policière citée par l'AFP, il y avait parmi eux "un enfant âgé de 9 ans, deux de 11 ans et un de 13 ans". Trois des enfants étaient originaires de la commune d'Anizy-le-Grand (Aisne), indique L'Union. Le village doit rendre hommage aux victimes ce mercredi.

Le conducteur du poids lourd a, quant à lui, été légèrement blessé.

L'association France victimes a activé une cellule d'urgence "pour apporter tout le soutien à ceux qui ont été choqués et aux familles des victimes".

Le conducteur du poids lourd placé en garde à vue

Une enquête pour "homicides" et "blessures involontaires" a été ouverte et a été confiée au commissariat de police de Laon, indique le parquet. Le conducteur du poids lourd et celui de la fourgonnette ont été placés en garde à vue mardi. La garde à vue du second a été levée mercredi. Le conducteur du poids lourd, qui travaille pour une société de transports basée à Buironfosse (Aisne), est toujours entendu par les policiers.

Le parquet indique que "les investigations se poursuivent" pour faire la lumière sur les circonstances de l'accident, sans donner davantage de précisions sur les faits. Mais le chauffeur de poids lourd aurait indiqué aux enquêteurs avoir perdu le contrôle de son véhicule en ramassant quelque chose sur le sol de sa cabine, selon une source policière contactée par franceinfo. Il explique qu'il a vu, en relevant la tête, qu'il risquait de heurter un fourgon devant lui, a déporté son camion et a percuté la voiture.

Selon le procureur de la République de Laon, il a par ailleurs été "impliqué dans un délit de fuite, commis à Soissons, un peu plus tôt", après "un accident matériel sans lien avec l'accident mortel de Laon".

Des tests d'alcoolémie et de stupéfiants ont été réalisés sur le conducteur du poids lourd ainsi que celui de la fourgonnette et se sont révélés négatifs, annonce aussi le parquet qui précise pourtant que "le casier judiciaire du conducteur du poids lourd porte trace de deux condamnations, prononcées il y a plus de 10 ans, des chefs de conduite en état alcoolique".

Interrogé par France Bleu Champagne-Ardenne, le patron de l'entreprise Transports Delmotte qui emploie le chauffeur routier a fait mis en cause les conditions de circulation sur la RN2. Il explique que cette route, qui relie Maubeuge (Nord) à Paris, comporte une succession de tronçons différents. "Il y a plusieurs voies, après vous avez une voie, après vous êtes à 70 km/h, après à 80, après vous êtes à 110. C'est une route accordéon (...) qui n'est plus appropriée aujourd'hui aux conditions de circulation qui ont augmenté."