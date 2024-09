Accident mortel dans le Val-de-Marne : le rappeur Koba LaD mis en examen et écroué

Le rappeur Koba LaD, impliqué dans un accident mortel à Créteil dans la nuit de mardi à mercredi et qui était sous l'empire de "stupéfiants" lors des faits, a été mis en examen samedi 14 septembre et écroué, a relayé le parquet de Créteil à l'AFP. L'artiste de 24 ans a été "mis en examen des chefs d'homicide involontaire aggravé et blessures involontaires aggravées, et placé en détention provisoire", a précisé la même source.

Il était au volant d'une berline sportive de luxe, mardi soir, quand son véhicule s'est engagé "à pleine vitesse" sur une bretelle de sortie d'une station-service sur l'autoroute A86 et a percuté un poids lourd à l'arrêt. Le passager avant de la voiture, né en 1994, est mort, a confirmé jeudi le parquet de Créteil, tandis que la passagère arrière, née en 1999, a été légèrement blessée.

Koba LaD a été condamné en 2020 à trois mois de prison avec sursis et 140 heures de travaux d'intérêt général pour un accident de voiture à Marseille. Il avait pris la fuite après les faits, avant de se présenter trois jours plus tard à la police. Il avait aussi écopé à cette occasion de quatre mois de suspension de permis lors d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (procédure de "plaider coupable").