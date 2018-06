A Dax, un policier municipal aidé par un motard pour une interpellation

Dépassé par un suspect, un brigadier a reçu l'aide d'un motard qui l'a fait monté sur sa moto.

Un policier municipal de Dax (Landes) qui se faisait distancer par un suspect a reçu l'aide d'un motard, vendredi 8 juin, rapporte Sud Ouest. Alors que le policier s'apprête a interpellé un suspect connu pour trafic de stupéfiants, ce dernier prend la fuite avec son sac à dos.

"J’arrive d’abord à le suivre mais il me distance de plus en plus et je comprends que je vais le perdre, quand arrive un motard à ma hauteur qui me dit : 'Monte !' Je ne me fais pas prier", raconte le policier à Sud Ouest. Une fois à la hauteur du suspect, l'interpellation se révèle simple : "Tellement surpris de me voir là qu’il ne résiste même pas à l’interpellation", raconte-t-il.

"Ça m'a paru logique de l'aider"

"J'ai pensé qu’il poursuivait un voleur et je me suis mis à la place du commerçant ou de la personne qui s’était fait voler, témoigne le motard. En fait, ce n'était pas le cas mais ça m'a paru logique de l'aider", témoigne le motard qui a agi avec une Triumph Street Triple, achetée il y a quelques mois à un autre policier municipal de Dax.

"Sans lui, je ne l’aurais jamais rattrapé et il nous aurait encore échappé. Et il y avait tout dans le sac", se félicite le brigadier"