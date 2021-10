Quarante-neuf personnes interpellées en France pour détention d'images à caractère pédopornographique

49 personnes, soupçonnées de détenir des images à caractère pédopornographique, ont été interpellées en France en début de semaine, a appris franceinfo jeudi 14 octobre de source proche du dossier, confirmant une information de RTL. C'est le groupe central des mineurs de l'Office central de répression des violences aux personnes (OCRVP) de la Direction centrale de la police judiciaire qui a mené ces interpellations.

Parmi les personnes interpellées figure un homme de 36 ans, enseignant dans une école primaire et conseiller municipal à Bédarieux dans l'Hérault. Il a été placé en détention provisoire. Selon les premiers éléments de l'enquête, le trentenaire possédait plus de 10 000 images dans son ordinateur. D'après un communiqué de Raphaël Balland, procureur de la République de Béziers, le suspect a "détenu, téléchargé et mis à disposition des fichiers contenant des images et des vidéos à caractère pédopornographique" entre octobre 2015 et octobre 2021. Les peines maximales encourues pour ces délits sont notamment de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, précise le procureur de la République.