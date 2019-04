VIDEO. Guillaume Roty : "il y a une vraie inquiétude que des puissances étrangères essayent d'influencer le résultat des élections européennes"

Emmanuel Macron va faire des annonces ce soir, peut-être des baisses d'impôts...Quelle est la marge de manoeuvre que Bruxelles lui accorde ?

"La marge de manoeuvre c'est celle du pacte de stabilité et de croissance donc la limite des 3%. Aujourd'hui la France est à 3,2% de déficit budgétaire mais c'est parce qu'il y a eu un exercice inédit de transformation du CICE en baisse de charge permanente. Le déficit réel de la France est plutôt à 2,3%" répond le porte parole de la Commission européenne, Guillaume Roty.

Parmi les idées reçues souvent répétées, l'euro a fait monter les prix...vrai ou faux ?

"On l'a beaucoup entendu, on l'entend toujours. C'est faux, macroéconomiquement. Si vous demandez à toutes les institutions, Banque de France, BCE, Insee.. L'inflation est bien moindre depuis qu'on a l'euro qu'avant. L'inflation pouvait monter à 10% dans les années 70, depuis qu'il y a l'euro il n'y a jamais eu d'inflation supérieur à 2%" explique Guillaume Roty.

La question AFP : Craignez-vous que les élections européennes soient polluées par les fakes news ?

"Oui, les pays de l'Union européenne et la Commission sont concernées par ce sujet et on a mis en place un plan d'action parce qu'il y a une vraie inquiétude notamment que des puissances étrangères essayent d'influencer le résultat de la campagne des élections européennes dans l'intéret d'affaiblir l'Europe" répond le porte parole de la Commission européenne.