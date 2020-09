DIRECT. Elections sénatoriales : découvrez les premiers résultats à partir de 17h30

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #SENATORIALES

: Petit évènement pour les autonomistes corses, qui décrochent un premier siège de sénateur grâce à Paulu Santu Parigi. Ce courant politique avait déjà obtenu ses trois premiers députés en 2017. Nos camarades de France 3 Corse ViaStella vous en disent plus sur la montée en puissance de ce mouvement.

: Si vous êtes allés voir la carte du Sénat, vous avez peut-être avalé votre verveine de travers en voyant qu'il y a deux modes de scrutin selon les départements : une partie élit ses départements à la proportionnelle, d'autres au scrutin majoritaire (pour les départements les moins peuplés). Mon camarade Ilan Caro vous explique ça avec fougue dans cet article.





: @Zigzag Aucun jugement dans mes propos, mais le parti présidentiel ayant connu des municipales difficiles, cela devrait se traduire dans l'élection des sénateurs, puisque ce sont les conseillers municipaux qui représentent le gros des votants.

: On attend la débâcle de REM ? Mais pourquoi en vouloir tant à ceux qui sont proches du gouvernement. On en est devenu à d'être opposant par snobisme . Etre REM est devenu politiquement incorrect!!

: Notez que certains grands électeurs ont eu du mérite vu les conditions dans lesquelles est organisé le scrutin.

: @Hélène Ce n'est pas l'enjeu majeur du scrutin, c'est certain. Confortée par ses résultats solides aux municipales, la droite est assurée de conserver la majorité. Il faudra plutôt guetter les résultats de LREM (débâcle possible) et des Verts (formation d'un groupe possible), tout comme le devenir des quelques candidats RN. Le parti de Marine Le Pen pourrait disparaître de la Haute Assemblée.

: #senatoriales pas la peine d'attendre les résultats. On le sait à la fin des sénatoriales c'est LR qui l'emporte. De mémoire l'assemblée n'a bascule qu'une seule fois à gauche et seulement provisoirement.

: A défaut d'avoir une analyse nationale, on peut saluer le score record du candidat LR Jean-Jacques Panunzi qui totalise plus de 97% des voix en Corse-du-Sud. Qui dit mieux ?

: @Phil27 Les résultats tombent par département, et on va bientôt mettre en ligne une carte pour que vous puissiez visualiser la carte du scrutin. Pour l'instant, on n'a qu'une poignée de résultats, donc ça n'aurait pas grand sens.

: Où pourra-t-on trouver les résultats pour notre région ?

: @ArthurB Je vous sens frétiller d'impatience, sachez que les premiers résultats sont attendus d'ici 30 minutes.





: Bonsoir FI, des nouvelles des élections sénatoriales ? Merci !

: Ce serait trop simple, les résultats vont tomber en plusieurs vagues à partir de 17 heures. La soirée électorale commence à l'heure du thé pour la Haute Assemblée.

: Les résultats sénatoriales vont ils commencer à être annoncés à 20h?

: Voici les principales informations de ce dimanche après-midi.



• La garde à vue de l'ancien colocataire du suspect principal de l'attaque au hachoir survenue vendredi près des locaux de Charlie Hebdo a été levée, indique une source judiciaire à France télévisions. Huit personnes restent en garde à vue.





Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a écarté, ce midi sur RTL, un reconfinement national préventif avant Noël et a indiqué que la mise en place d'éventuelles restrictions de déplacement pendant les vacances de Toussaint dépendait de "ce que nous ferons lors des prochaines semaines".





• Les grands électeurs ont voté ce matin en métropole pour élire 172 sénateurs, pour le renouvellement de la moitié de la chambre haute. Cette élection pourrait permettre la renaissance d'un groupe écologiste mais ne devrait pas bouleverser les grands équilibres d'une assemblée dominée par la droite depuis 2014.





• L'Union européenne a appelé à la cessation des combats meurtriers qui ont éclaté entre les forces azerbaïdjanaises et les séparatistes de la région du Nagorny Karabakh soutenus par l'Arménie, et à un "retour immédiat aux négociations".

: Des petites évolutions, quelques surprises, mais pas de grand chambardement : les élections sénatoriales qui se tiennent en ce moment ne vont pas bouleverser les équilibres du palais du Luxembourg, où la droite est majoritaire. Retrouvez toutes les explications d'Ilan Caro sur les enjeux de ce scrutin.







: Voici les principales informations de ce dimanche à la mi-journée.



• La garde à vue de l'ancien colocataire du suspect principal de l'attaque au hachoir survenue vendredi près des locaux de Charlie Hebdo a été levée, indique une source judiciaire à France télévisions.



• Le Haut-Karabakh a décrété la loi martiale et la mobilisation totale de sa population masculine face à la montée des tensions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, a annoncé ce matin le président de la région Arayik Harutyunyan dans un communiqué.





• Les grands électeurs ont commencé à voter à 8h30 en métropole pour élire 172 sénateurs, pour le renouvellement de la moitié de la chambre haute. Cette élection pourrait permettre la renaissance d'un groupe écologiste mais ne devrait pas bouleverser les grands équilibres d'une assemblée dominée par la droite depuis 2014.



• C'est parti pour le prestigieux tournoi de tennis sur terre battue, reporté à cause de l'épidémie de Covid-19. Suivez les rencontres sur francetvsport.fr.

: Par ailleurs, le vote est bel et bien obligatoire, sous peine d'une amende de 100 euros.

: Dans ce collège de "grands électeurs", les petites communes sont davantage représentées que les grandes, ce qui avantage généralement la droite. Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur ces élections sénatoriales dans cet article d'Ilan Caro.

: Bonjour @Lol@, bonjour @Vv2meudon. Pour les élections sénatoriales, ce sont les "grands électeurs" qui sont appelés à voter : c'est l'ensemble des députés et des sénateurs actuels, les conseillers régionaux et les conseillers départementaux, mais surtout, ils composent plus de 95% du corps électoral, des délégués des communes élus au sein de leur conseil municipal.

: Bonjour, et bon dimanche. Le vote des grands électeurs est-il obligatoire? Les abstentionnistes sont-ils comptabilisés ? Merci.

: Bonjour FI, qu'est-ce qu'un "grand électeur" ? Merci

: Le scrutin pour les sénatoriales est ouvert depuis 8 h 30 ce matin en métropole: quelque 87 000 grands électeurs sont appelés aux urnes pour renouveler la moitié du Sénat, soit 172 sièges sur 348.







: Commençons la journée par un point sur l'actualité du week-end.



• Les grands électeurs ont commencé à voter à 8h30 en métropole pour élire 172 sénateurs, pour le renouvellement de la moitié de la chambre haute. Cette élection pourrait permettre la renaissance d'un groupe écologiste mais ne devrait pas bouleverser les grands équilibres d'une assemblée dominée par la droite depuis 2014.



Huit personnes étaient toujours en garde à vue hier en début de soirée après l'attaque au hachoir survenue non loin des anciens locaux de Charlie Hebdo. Le principal suspect de l'attaque a "assumé son acte" en garde à vue, expliquant qu'il visait Charlie Hebdo.



Six mois après l'annonce de son report, Roland-Garros lance dimanche son édition 2020 exceptionnellement automnale, entre restrictions et contraintes liées au Covid-19 et ciel très menaçant.





Donald Trump a nommé hier la juge conservatrice Amy Coney Barrett pour remplacer l'icône féministe Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême des Etats-Unis, dans un climat de vives tensions à six semaines de la présidentielle.