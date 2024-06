Reportage "J'ai 15 ans, je suis à l'AfD depuis un an et demi" : l'extrême droite est désormais le parti préféré des jeunes Allemands

À moins d'une semaine des élections européennes, franceinfo se penche sur les intentions de vote des jeunes en Allemagne. Selon une récente enquête, l’extrême droite est désormais le parti préféré des 14-29 ans avec 22% d’intentions de vote, le double d’il y a un an. Les idées défendues par l’AfD rencontrent de plus en plus d’écho parmi la jeune génération.

Lors d'un meeting du parti à Dresde, à l'Est de l'Allemagne, à côté de la machine qui fait du pop-corn rouge et bleu, les couleurs de l’AfD, un petit groupe d’adolescents distribue des tracts. Aucun n’a encore l’âge de voter mais ils sont déjà très impliqués. "J'ai 15 ans, je suis à l'AFD depuis un an et demi à cause de toute cette immigration illégale que je n'aime pas du tout, répond un des jeunes. Il y a des migrants qui viennent chercher les aides sociales ou vivent aux crochets de l'Etat. Ils ne veulent pas travailler et je ne veux pas de ça".

Un peu à l’écart de la foule, Tim, étudiant en physique, écoute les discours. Le jeune homme de 24 ans s’apprête à voter pour la première fois pour l’AfD. "À mon avis, aucun autre grand parti en Allemagne ne défend mieux mes intérêts, dit-il. Je ne pense pas que les autres partis s'intéressent aux préoccupations des Allemands. Ils préfèrent s'occuper des réfugiés, de l'Ukraine et de la politique climatique. La première fois que j'ai voté, j'ai choisi un petit parti dissident mais je me suis rendu compte que si on veut vraiment changer les choses, il faut choisir un grand parti".

Des vidéos TikTok pour séduire les jeunes

Pour séduire les jeunes, l’extrême droite inonde les réseaux sociaux, comme TikTok, Instagram : de courtes vidéos, très populaires, explique Torben, 16 ans : "C'est toujours adapté aux jeunes et aux enfants. Ça devient ensuite un sujet de conversation dans les cours de récréation et ça permet à l'AfD de se démarquer. Ce qui n'est pas toujours bien car ils ne racontent pas toujours des choses sérieuses".

À 50 mètres de la tribune, un groupe d’opposants à l’AfD s’est massé derrière une banderole qui proclame "les nazis dehors". "On veut perturber la manifestation, déclare Marie, 24 ans, un sifflet rouge à la bouche. En tant que jeunes femmes, j'ai peur que l'AfD ressuscite des modèles contre lesquels des générations de femmes se sont battues. J'ai peur qu'on me remette au fourneau. Et pour moi qui défends la planète, c'est particulièrement douloureux de savoir que le parti ne reconnaît pas le changement climatique".

Aux élections européennes de 2019, l’AfD a recueilli plus de 25% des voix en Saxe, son meilleur résultat en Allemagne.