Direct Elections européennes : dernier dimanche de campagne pour les candidats, à une semaine du scrutin

#EUROPEENNES Près de Paris, à Aubervilliers, la candidate écologiste Marie Toussaint joue gros, alors que les derniers sondages sa liste donnent autour de 5 à 6%, très loin des 13,4% rassemblés par Yannick Jadot en 2019 et qu'elle voit Raphaël Glucksmann (PS/Place publique) grignoter ses voix. Marie Toussaint appelle à se méfier "des contrefaçons" et prévient : "le risque c'est de s'endormir le 9 juin en ayant voté Raphaël Glucksmann et de se réveiller le 10 juin avec le retour de François Hollande".