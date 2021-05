Régionales en Paca : Les Républicains reprochent à Renaud Muselier sa "faute" après son alliance avec LREM, mais lui renouvellent leur soutien

Le feuilleton est peut-être cette fois terminé. Dans un communiqué diffusé en fin de matinée, mardi 18 mai, le président des Républicains estime que Renaud Muselier "a fait une faute et une erreur d'analyse politique en ne croyant pas en sa seule force et celle de sa famille politique cédant ainsi aux manœuvres élyséennes". Mais Christian Jacob annonce toutefois apporter son soutien au président de la région Paca dans la course aux régionales.

Le parti souhaite "la victoire de Renaud Muselier pour les régionales du 27 juin prochain empêchant le basculement au Rassemblement national", écrit le patron des Républicains dans un communiqué. Seuls Eric Ciotti et Bruno Retailleau ont voté contre le soutien à Renaud Muselier lors du comité stratégique du parti. Par ailleurs, Guillaume Peltier, Julien Aubert, Michèle Tabarot et Nadine Morano se sont abstenus.