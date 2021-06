Régionales 2021 : suivez les débats entre les principaux candidats dans onze régions

Place au débat. A une dizaine de jours du scrutin, les principales têtes de liste des élections régionales s'affrontent lors de onze débats organisés par France 3 dans les différentes régions françaises, mercredi 9 juin à partir de 21 heures. L'enjeu est important : plusieurs collectivités pourraient basculer de bord politique, selon nos derniers sondages. Voici toutes les informations sur ces confrontations et les liens des directs de chaque région.

Auvergne-Rhône-Alpes

Sept candidats sont invités pour débattre en Auvergne-Rhône-Alpes. Bruno Bonnell (LREM), Cécile Cukierman (LFI), Chantal Gomez (Lutte ouvrière), Fabienne Grébert (EELV), Andréa Kotarac (RN), Najat Vallaud-Belkacem (PS) et Laurent Wauquiez (LR), président sortant de la région.

>> Régionales 2021 : suivez en direct le débat en Auvergne-Rhône-Alpes

Les sept candidats présents à Clermont-Ferrand débattront entre autres de l'économie après le Covid-19, des transports, ainsi que de l'éducation et de la formation.

Bourgogne-Franche-Comté

Sept têtes de listes vont échanger leurs arguments pour tenter de ravir la Bourgogne-Franche-Comté lors des élections régionales. La présidente sortante, Marie-Guite Dufay (PS), Gilles Platret (LR), Julien Odoul (RN), Denis Thuriot (LREM), Bastien Faudot (GRS), Stéphanie Modde (EELV) et Claire Rocher (LO).

>> Régionales 2021 : suivez le débat en Bourgogne-Franche-Comté

Ce débat a été enregistré dans les conditions du direct, il sera diffusé à 21h05 sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté.

Bretagne

Huit candidats sont en plateau pour débattre. Claire Desmares Poirrier (EELV), Pierre Yves Claden (LFI), Thierry Burlot (LREM-Modem-UDI), le président sortant Loïg Chesnais Girard (PS), Gilles Pennelle (RN), Daniel Cueff (sans étiquette), Joannic Martin (Le Parti breton) et Isabelle Le Callenec (LR).

>> Régionales 2021 : suivez le débat en direct en Bretagne

Durant 90 minutes, les candidats tête de liste débattront sur les questions diverses comme le transport, l'éducation, l'économie, l'agriculture, la culture, les transports ou l'aménagement du territoire

Centre-Val de Loire

Cinq candidats sont invités en plateau pour débattre en Centre-Val de Loire. François Bonneau, actuel président (PS), Charles Fournier (EELV), Marc Fesneau (Modem), Nicolas Forissier(LR), et Aleksandar Nikolic (RN).

>> Régionales 2021 : suivez le débat en direct en Centre-Val de Loire

Sécurité, santé, environnement… Les candidats auront l’occasion de détailler leur vision pour le Centre-Val de Loire. Mais ils seront également confrontés à des habitants, médecins, chefs d’entreprises, qui comptent bien réagir à leurs propositions.

Grand Est

Six têtes de liste ont été conviées pour ce débat dans le Grand Est. Aurélie Filippetti (LFI, Génération.s, Place publique), Laurent Jacobelli (RN), Brigitte Klinkert (Divers centre), Florian Philippot (Les Patriotes), Eliane Romani (EELV, PCF, PS) et le président sortant Jean Rottner (Union de la droite et du centre).

>> Régionales 2021 : suivez en direct le débat dans le Grand Est

Durant 90 minutes, les journalistes interrogeront les candidats au scrutin régional sur les enjeux que sont l’économie, les mobilités et la jeunesse, leurs programmes et leurs idées.

Ile-de-France

Ils seront six autour de la table pour le débat en Ile-de-France : la présidente sortante, Valérie Pécresse (Libres !), Julien Bayou (EELV), Audrey Pulvar (PS), Wallerand de Saint Just (représentant Jordan Bardella pour le RN), Laurent Saint-Martin (LREM) et Clémentine Autain (LFI).

>> Régionales 2021 : suivez en direct le débat en Ile-de-France

Les candidats aborderont les thèmes suivants : la relance économique (propositions économiques, jeunesse), les transports (financement, sécurité, place du vélo) et le cadre de vie dans la région (logements, lycées, pollution).

Normandie

Sept candidats engagés dans cette campagne débattront en Normandie : le président sortant, Hervé Morin (LR), Nicolas Bay (RN), Sébastien Jumel (PCF-LFI), Mélanie Boulanger (PS-EELV), Laurent Bonnaterre (LREM), Stéphanie Kerbarh et Pascal Le Manach (Lutte ouvrière).

>> Régionales 2021 : suivez en direct le débat en Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Huit candidats s'affrontent pour ce débat en Nouvelle-Aquitaine. Le président socialiste sortant, Alain Rousset, Nicolas Thierry (EELV), Geneviève Darrieussecq (LREM), Nicolas Florian (LR), Edwige Diaz (RN), Clémence Guetté (LFI) Eddie Puyjalon (Le mouvement de la ruralité), Guillaume Perchet (Lutte ouvrière).

>> Régionales 2021 : suivez en direct le débat en Nouvelle-Aquitaine

Au cœur de ce débat, les transports, l'économie, l'éducation, la jeunesse, mais aussi l'environnement, la culture et le tourisme. Jérôme Vilain de France 3 Poitou-Charentes et Vincent Hulin de France Bleu Poitou encadreront les débat.

Occitanie

Huit candidats vont s'affronter lors du débat en Occitanie. La présidente sortante Carole Delga (PS), Antoine Maurice (EELV), Malena Adrada (Lutte ouvrière), Myriam Martin (LFI), Jean-Luc Davezac (Occitanie écologiste et citoyenne), Jean-Paul Garraud (RN), Aurelien Pradié (LR) et Vincent Terrail-Novès (LREM).

>> Régionales 2021 : suivez en direct le débat en Occitanie

Les huit candidats présents devront faire connaître leurs idées sur d'autres compétences régionales : les transports (LGV, TER), les lycées, la formation professionnelle, l’aménagement du territoire (ruralité) et l’environnement, le développement économique (crise du secteur aéronautique) et la gestion des programmes européens.

Pays de la Loire

Cinq candidats seront en plateau pour les Pays de la Loire. François De Rugy (LREM), Guillaume Garot (PS), Hervé Juvin (RN), la présidente sortante Christelle Morançais (LR) et Matthieu Orphelin (EELV).

>> Régionales 2021 : suivez en direct le débat dans les Pays de la Loire



La région possède plusieurs domaines de compétences : le développement économique des Pays de la Loire, l’aménagement du territoire ou encore la gestion des lycées et transports.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Cinq candidats en lice vont débattre en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le président sortant, Renaud Muselier (LR), Thierry Mariani (RN), Jean-Laurent Felizia (EELV, PS, PCF), Jean-Marc Governatori (Cap Écologie) et Noël Chuisano (Debout la France).

>> Régionales 2021 : suivez en direct le débat en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Tout au long des 90 minutes d'échange, les candidats pourront donner les grandes lignes de leurs programmes et s'exprimer sur les thématiques qui préoccupent les habitants de la région.