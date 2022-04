Prix des carburants : Bruno Le Maire souhaite une "aide plus significative et plus ciblée" d'ici cet été

Si "la ristourne de 18 centimes d'euros" sur le prix des carburants est "efficace", "avoir une aide plus significative et plus ciblée semble plus juste", selon le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire. "Jean Castex nous avait demandé de travailler sur ce [nouveau] dispositif, il sera prêt à l'été" et "l'idée, c'est de voter ces mesures vers le mois de juillet", a-t-il précisé lundi 25 avril sur franceinfo.

>> Présidentielle 2022 : suivez les réactions au lendemain de la réélection d'Emmanuel Macron

Pour lui, "le problème de la ristourne à 18 centimes, c'est qu'elle profite à tout le monde, quel que soit son niveau de revenu, que vous soyez ou non obligé de prendre votre véhicule pour aller travailler". Ainsi, "la justice serait qu'on aide ceux qui vont faire 100, 150 km par jour, parfois davantage".

"Je vous dis tout ça avec beaucoup de prudence, parce qu'il se peut que d'ici quelques jours je ne sois plus ministre de l'Économie et des Finances ou plus au gouvernement", a-t-il reconnu, au lendemain du second tour de l'élection présidentielle, qui aboutit à la réélection d'Emmanuel Macron.