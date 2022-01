C'était un début d'émission politique peu habituel. La candidate LR à la présidentielle, Valérie Pécresse, a assuré mardi 18 janvier que "la loi du silence" en matière de violences faites aux femmes, "c'est fini". Elle s'exprimait au début de "La France dans les yeux", la nouvelle émission de BFMTV présentée par Jean-Jacques Bourdin, qui fait l'objet d'une enquête du parquet de Paris à la suite d'une plainte déposée pour tentative d'agression sexuelle.

[Affaire Bourdin] Je suis une femme franche qui dit les choses en face et sans détour. Si je suis ici ce soir, c’est par respect pour vous, les Français, réunis pour me poser les questions que vous avez préparées depuis une semaine. #LaFranceDansLesYeux #Pécresse2022 pic.twitter.com/pELohpInIp — Valérie Pécresse (@vpecresse) January 18, 2022

Soulignant qu'elle s'était "clairement posé la question" de sa participation à l'émission, la candidate a assuré que le combat contre le harcèlement sexuel et les violences faites aux femmes était "un combat personnel". "Très clairement ces accusations, si elles sont avérées, sont graves et doivent être condamnées", a-t-elle ajouté. "Trop longtemps, la société a regardé ailleurs, a fermé les yeux" et "trop de femmes ont eu peur de porter plainte". "Pour que la parole se libère, il faut que les femmes se sentent soutenues. Avec moi, elles le seront", a-t-elle promis.

Valérie Pécresse a néanmoins assuré que "c'est bien sûr à la justice de trancher" en ajoutant : "Je respecte la présomption d'innocence à laquelle chacun de nos compatriotes a le droit". Le journaliste a assuré "conteste[r] les faits rapportés par la presse".