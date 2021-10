Hausse du prix du gaz et de l'électricité : "Y'en a marre de leur com, ils nous prennent pour des imbéciles ?", lance Xavier Bertrand

"Ne vous faites pas d'argent sur le dos des Français", a lancé lundi sur franceinfo le président des Hauts-de-France et candidat à la présidentielle, à l'encontre du gouvernement.

Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France et candidat à l'élection présidentielle, a réagi vivement lundi 4 octobre sur franceinfo contre la politique du gouvernement pour contrer les augmentations du prix des énergies. "Y'en a marre de leur com'. Y'en a marre !, a-t-il lancé. Ça fait depuis le début de l'année que les prix augmentent. C'est seulement maintenant qu'ils se réveillent parce qu'on est à six mois de l'élection présidentielle. Mais ils nous prennent pour des imbéciles ou quoi ces gens-là ?"

Le gouvernement a annoncé des mesures pour geler le prix du gaz pendant tout l'hiver et plafonner la hausse des tarifs de l'électricité. "On va bloquer les prix au cœur de l'hiver jusqu'en avril. En avril, il y a les élections présidentielles. Ils se moquent du monde !", a-t-il martelé.

"Ce sont des gens comme ça, un gouvernement comme ça, un président comme ça qui provoquent la colère. J'aurais rendu l'argent, moi. J'aurais rendu l'argent !" Xavier Bertrand à franceinfo

Xavier Bertrand estime que le gouvernement fait semblant d'être généreux avec les Français. "Depuis le début de l'année, toutes les augmentations d'électricité, du gaz ont provoqué l'augmentation des taxes, ce qui rentre dans la poche de l'État, a-t-il estimé. Rendre l'argent, c'est quand l'État reçoit à peu près 2 milliards d'euros de taxes supplémentaires, on ne fait pas semblant d'être généreux en remboursant 580 millions d'euros avec le chèque énergie."

"Deux milliards d'euros sont rentrés dans les caisses de l'État avec les taxes et l'État généreusement rend 580 millions d'euros. Et il est où l'argent ? Rendez l'argent ! Ne vous faites pas d'argent sur le dos des Français", a-t-il insisté.

"C'est quand même scandaleux, scandaleux, que les caisses de l'État se remplissent parce que le porte-monnaie des Français se vide", a-t-il conclu.