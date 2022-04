Suivez l'édition spéciale de franceinfo

Franceinfo canal 27 ouvre son édition spéciale dès 6h30 afin de couvrir le premier tour de l'élection présidentielle. Plus de dix-huit heures de direct seront assurées par les équipes de reportage des rédactions nationales, du réseau régional et ultramarin déployées sur l’ensemble du territoire. Cette journée électorale sera ponctuée de nombreux duplex réalisés dans les différents quartiers généraux des candidats ainsi que dans des bureaux de vote. Des reportages, plateaux et réactions compléteront cette édition spéciale. A partir de 20 heures, découvrez les finalistes du second tour.

De 18 heures à 22 heures. Louis Laforge est aux manettes de notre soirée spéciale. Via un dispositif de réalité augmentée, vous découvrirez les premières estimations d'Ipsos-Sopra Steria.

De 22 heures à 22h50. Lucie Chaumette et Adrien Rohard reviennent sur les temps forts de la soirée en proposant analyses des résultats, décryptages des experts, réactions des politiques… Les observateurs citoyens de franceinfo canal 27 seront également invités à réagir aux résultats.

A 22h50 à 23h30. Le média global franceinfo proposera une édition spéciale des "Informés" pour revenir sur les résultats de ce premier tour, les analyser et recueillir les commentaires des différents invités.

De 23h30 à 1 heure. Franceinfo canal 27 et les médias francophones publics proposeront, sous la houlette de Sorya Khaldoun, de prolonger cette soirée en s’intéressant au regard porté par la francophonie sur l’élection présidentielle. Tout au long de cette édition spéciale, des duplex seront réalisés avec le Canada, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, Haïti et la Roumanie. Des experts de la RTS, de la RTBF, de France 24 et de TV5 Monde apporteront leur éclairage.