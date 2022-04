Présidentielle : suivez l'édition spéciale de franceinfo

Franceinfo canal 27 ouvre son édition spéciale dès 6h30, dimanche 24 avril, afin de couvrir le second tour de l'élection présidentielle. Plus de dix-huit heures de direct seront assurées en continu par les équipes de reportage des rédactions nationales, du réseau régional et ultramarin déployées sur l'ensemble du territoire. Cette journée électorale sera ponctuée de duplex réalisés dans les quartiers généraux des deux candidats, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ainsi que dans des bureaux de vote. Des reportages, plateaux et réactions compléteront cette édition spéciale. A partir de 20 heures, découvrez le visage du nouveau président ou de la nouvelle présidente de la République.



• De 18 heures à 22h30. Louis Laforge présentera la soirée spéciale dédiée au second tour de l'élection présidentielle. Via un dispositif de réalité augmentée, les équipes proposeront, dès 20 heures, les premières estimations puis les premiers résultats.



• De 22h30 à 23 heures. Le média global franceinfo propose une édition spéciale des "Informés" pour revenir sur les résultats de ce second tour, les analyser et recueillir les commentaires des différents invités.



• A 23 heures. La soirée se prolongera avec Sorya Khaldoun. Analyse des résultats, décryptages des experts et réactions des invités étailleront l'édition spéciale du JT de 23 heures.



• Sur franceinfo.fr. La rédaction web se mobilise également pour ce second tour. Une carte interactive sur le site permettra notamment de découvrir le vote des Français, commune par commune. Un live permettra de suivre toutes les réactions en direct, accompagnées des décryptages des journalistes de franceinfo.fr.