Une candidature unique à gauche pour l'élection présidentielle 2022 est-elle impossible ? Anne Hidalgo (PS), Arnaud Montebourg, Jean-Luc Mélenchon (LFI), Yannick Jadot (EELV), Fabien Roussel (PC) ou encore Nathalie Arthaud et Philippe Poutou... Les candidatures, en tout cas, ne manquent pas pour ce scrutin. Mais tous ces prétendants sont pour l'instant loin de recueillir les suffrages dans les différents sondages parus ces dernières semaines.

Reçu jeudi 7 octobre dans l'émission "Votre invité politique" sur la chaîne franceinfo, Ian Brossat, directeur de campagne du candidat du Parti communiste, Fabien Roussel, a estimé qu'il y avait "une forme de dispersion" dans cette profusion de candidatures. Mais il a surtout noté que "le vrai sujet, ce n'est pas que la gauche ait cinq [ou sept] candidats" mais qu'ils fassent à eux tous 25%" dans les intentions de vote.

"On a célébré il n'y a pas longtemps la victoire de François Mitterrand en 1981, il y avait au moins cinq candidats de gauche. Au premier tour, ils font 45%" des voix, a rappelé l'actuel adjoint au Logement d'Anne Hidalgo à Paris. "Le problème de la dispersion n'est pas le seul auquel on est confrontés. Le problème, c'est d'abord et avant tout que beaucoup ne se reconnaissent plus dans la gauche", a jugé l'élu.