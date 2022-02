Présidentielle : le Parti animaliste demande aux maires de le parrainer pour "sauver" le pluralisme démocratique

"Sur les 500 parrainages nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle, certains en ont bien plus que nécessaire", a déploré Hélène Thouy, cofondatrice du Parti animaliste et candidate à l'élection présidentielle.

Le Parti animaliste a appelé les maires à les parrainer pour "sauver la démocratie" et le "pluralisme politique" plutôt que de soutenir les candidats ayant déjà dépassé les 500 parrainages, samedi 12 février.

>> Présidentielle : où en sont les candidats dans leur course aux parrainages ?

"Sur les 500 parrainages nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle, certains en ont bien plus que nécessaire. Certains en ont 1 050, 1 249 et fanfaronnent sur Internet", a dénoncé lors d'un happening à Paris Hélène Thouy, cofondatrice du Parti animaliste et candidate à la présidentielle, faisant respectivement référence à Emmanuel Macron et Valérie Pécresse. "A chaque parrainage supplémentaire (...), c'est un clou qui est enfoncé dans ce cercueil de la démocratie et du pluralisme politique", a-t-elle déclaré, lors de cette "cérémonie d'inhumation du pluralisme démocratique" devant le siège de l'Association des maires de France à Paris.

Depuis que le dépôt des parrainages s'est ouvert devant le Conseil constitutionnel le 27 janvier 2022, plusieurs élus avaient signifié leur intention de la parrainer, a poursuivi la candidate, mais ils se sont désistés car, selon elle, ils auraient subi des intimidations, comme une perte de subventions pour la commune ou un refus d'investiture aux prochaines élections, notamment de la part de chasseurs.