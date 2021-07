Présidentielle : la formation et la jeunesse doivent être une priorité, réclame le Cercle des économistes

Pour retrouver "une trajectoire de croissance soutenable" en France, les candidats à l'élection présidentielle de 2022 doivent mettre l'accent sur la formation, la qualification et la jeunesse, a réclamé dimanche 4 juillet, le Cercle des économistes à l'issue des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Cet événement a réuni plusieurs dizaines de chercheurs et de dirigeants d'entreprises, ainsi que des responsables politiques.

Pour le fondateur de ce groupe de réflexion, Jean-Hervé Lorenzi, la pandémie de Covid-19 "aura eu un mérite", celui de "faire apparaître aux Français leurs carences et leurs dénis", en particulier ceux sur la "faiblesse de la qualification et de la formation" et la "précarité financière" d'une partie de la jeunesse dans le pays. La priorité doit être donnée à l'éducation dès la petite enfance, "où se créent les inégalités", en formant et rémunérant mieux les enseignants, puis à la formation "tout au long de la vie" en intégrant les entreprises "dans le processus de développement des qualifications", selon un communiqué publié par le Cercle. Il liste dix propositions dont l'objectif est "de forcer les candidats à la présidentielle à sortir du bois" sur ces thématiques.

La "garantie jeunes", aide mensuelle de 484 euros maximum actuellement allouée à des jeunes sans emploi, ni étude, ni formation, doit être étendue à "tous les étudiants, les apprentis, les jeunes travailleurs précaires, (...) indépendants financièrement", réclame notamment le Cercle des économistes.