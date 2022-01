Présidentielle : Arnaud Montebourg confirme le retrait de sa candidature

"Le moment est venu pour moi, en homme libre, absolument libre, en entrepreneur fier et heureux de l'être, en homme sincèrement engagé pour que la France fasse d'autres choix, de vous dire que j'ai pris la décision de me retirer de la course présidentielle", a confirmé Arnaud Montebourg, ancien ministre du Redressement productif sous François Hollande, dans une vidéo préenregistrée diffusée mercredi 19 janvier sur les réseaux sociaux.

Chers toutes et tous, j'ai souhaité m'exprimer ce jour - et moi seul - devant les Français qui ont soutenu et encouragé ma candidature déclarée à Clamecy le 4 septembre dernier. Bien sincèrement à vous. pic.twitter.com/I6bmgawTxA — ☰ Arnaud Montebourg (@montebourg) January 19, 2022

Des sources proches du candidat avaient déjà indiqué mardi à franceinfo qu'il annoncerait, sous cette forme et ce jour, le retrait de sa candidature, confirmant ainsi une information de 20 minutes.

"Je n'ai pas réussi à unir dans un programme commun ma candidature à d'autres candidatures et ce malgré mes efforts et l'engagement de mon équipe", a regretté Arnaud Montebourg. "J'ai engagé une franche discussion avec tous les candidats appartenant à ma famille politique mais aucun n'est décidé à surmonter nos désaccords."

Aucun ralliement

"J'ai décidé de ne soutenir aucun candidat puisque ces perspectives que j'ai tracées pour le pays ne sont pas partagées", a tranché celui qui avait tenté d'"offrir sa candidature" à "un projet commun", le 8 décembre dernier.

"L'essentiel est ailleurs, l'essentiel est que ces idées continuent leur route et qu'elles finissent enfin par arriver au pouvoir et à se concrétiser", a-t-il poursuivi. "Aujourd'hui je les confie à toutes celles et tous ceux qui voudront s'en emparer et les porter plus loin, plus haut que je n'ai pu moi-même le faire", a-t-il déclaré, soulignant qu'il veillera "à ce qu'elles poursuivent leur carrière", qu'il s'attachera "à les défendre". "À bientôt", a conclu Arnaud Montebourg.