Présidentielle : à Montpellier, Jean-Luc Mélenchon dénonce les inégalités sociales et cogne sur les détenteurs de grandes fortunes

"On me dit caricatural, oui, parce que la situation est caricaturale". Le candidat à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon a dénoncé les inégalités et les "profiteurs de crise", dimanche 13 février, devant quelque 8 000 sympathisants à Montpellier (Hérault).

"Eux, ils ont gouverné par la marchandise, nous allons gouverner par les besoins", a clamé celui qui est pour l'instant en tête d'une gauche éparpillée dans les sondages mais à plusieurs points d'intentions de vote du second tour. "Eux", ce sont "la classe d'assistés" que sont, selon lui, les "capitalistes français" : "Le déficit de l'Etat, c'est 140 milliards d'euros. Il est égal aux sommes qu'on a données au capital cette année" via le crédit impôt-recherche (CICE), la suppression de l'ISF et autres gestes en direction des entreprises, a-t-il affirmé.

Création d'un million d'emplois publics

Jean-Luc Mélenchon a longuement décrit, souvent avec ironie et jubilation, ce qu'il appelle les "profiteurs de crise", les détenteurs des grandes fortunes. "Les milliardaires français ont gagné en 19 mois 236 milliards d'euros, c'est-à-dire 12 milliards par mois, 414 millions par jour, 17 millions par heure, 287 000 euros par minute, 4 790 par seconde". Il a au contraire donné en exemple les salaires parmi les moins élevés : "aide à domicile/aide-ménagère, en moyenne 680 euros par mois, agent d'entretien 766 euros par mois, caissier 859 euros par mois..."

Il a présenté ses solutions, notamment la création d'un million d'emplois publics, la taxation à 100% de la partie d'un héritage dépassant 12 millions d'euros, une allocation jeunes étudiants de 1 065 euros ou encore l'investissement de 200 milliards d'euros dans la "bifurcation écologique".