Présidentielle 2022 : Xavier Bertrand veut en finir avec "l'impunité des délinquants"

Xavier Bertrand, candidat (ex-LR) pour l'Elysée en 2022, veut en finir avec "l'impunité" des délinquants, notamment celle des mineurs. "La loi doit avoir le dernier mot et les délinquants doivent savoir qu'il n'y aura plus d'impunité", affirme-t-il dans un entretien publié dianche 16 mai au Journal du dimanche (article payant), très critique envers Emmanuel Macron pour qui "la sécurité n'a jamais été la priorité".

Outre la création de 20 000 nouvelles places de prison, le président des Hauts-de-France veut "multiplier par trois le nombre de centres éducatifs fermés" et les mineurs les plus dangereux doivent être encadrés de façon militaire". Il plaide aussi pour "multiplier les peines complémentaires d'éloignement" et "le placement sous bracelet électronique, y compris de mineurs, doit être généralisé".

Pour "casser le phénomène des bandes", il envisage de "réviser complètement le code pénal des mineurs en instaurant la majorité pénale à 15 ans" et en scindant "les fonctions entre les juges chargés de la protection des mineurs et ceux chargés de la justice pénale des mineurs délinquants".