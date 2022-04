Présidentielle 2022 : trois questions pratiques sur le vote par procuration

"En cas d'absence, laissez un message", incite le spot du gouvernement à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, le 10 avril 2022. Reste que, si le vote par procuration est largement connu des électeurs français, il y a toujours des questions qui se posent. Depuis le 1er janvier 2022, la procédure a été facilitée.

>> Election présidentielle : suivez l'actualité politique sur franceinfo

Comment faire procuration (et jusqu'à quand) ?

Pour faire procuration, soit donner mandat à une personne pour agir en son nom,

on peut tout préparer en ligne - sur le site maprocuration.gouv.fr -, afin d'accéler la procédure, qui devra, quoiqu'il arrive passer par le commissariat ou la gendarmerie les plus proches de chez vous. S'il est possible de déposer une procuration jusqu'à la veille du scrutin, soit jusqu'au samedi 9 avril 2022, mieux vaut s'y prendre à l'avance toutefois.

Ainsi, il faut avoir certaines informations sur la personne qui votera pour vous : soit son numéro d'électeur et sa date de naissance, soit son état civil complet et sa commune de vote. Vous recevez ensuite un e-mail avec une référence à conserver.

Et c'est avec cette référence et un justificatif d'identité que vous devez ensuite valider votre procuration dans le commissariat ou la gendarmerie de votre choix.

Si vous n'avez pas Internet, vous pouvez tout faire sur place, en format papier.

Selon le ministère de l'Intérieur, plus d'un million de procurations ont été déposées à la date du 5 avril, dont 250 000 seulement dans la journée du mardi 5 avril. A noter, enfin : si vous n'êtes pas disponible lors du second tour le 24 avril, il faudra effectuer ces démarches de nouveau.

️ #Élections2022 l ️ L’élection présidentielle a lieu les 10 et 24 avril.

⏱️ Vous ne pouvez pas être présent le jour du #vote❓

N'oubliez pas de faire votre demande de procuration.

À qui la donner ? Comment faire sa demande ? ⤵️ — Ministère de l'Intérieur (@Interieur_Gouv) March 18, 2022

Dans quel bureau de vote doit-on déposer un bulletin par procuration ?

C'est une nouveauté entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2022 : la personne qui vote pour vous n'a pas besoin de vivre dans la même commune que vous. Mais, attention, elle doit pouvoir dimanche se déplacer dans votre commune et, surtout, dans votre bureau de vote.

Pour connaître la bonne adresse, il faut donc lui indiquer. Et si jamais on ne le sait pas, le site elections.interieur.gouv.fr permet de le savoir : en cliquant sur "Je vérifie si je suis inscrit sur les listes électorales" et en remplit les informations demandées, vous avez accès à l'adresse et au numéro de votre bureau de vote, où l'électeur à qui vous avez fait procuration devra donc se présenter, dimanche 10 avril, avec sa propre pièce d'identité.

Rappel utile : la carte d'électeur n'est pas une obligation - pas de panique donc si vous ne la retrouvez plus et n'en avez pas reçu de nouvelle. Il faut, par contre, dans tous les cas, présenter une pièce d'identité.

Peut-on résilier une procuration ?

Oui c'est possible, notamment si on souhaite changer de mandataire - de personne qui vote pour nous - parce que, par exemple, cette personne est à son tour indisponible dimanche.

Le processus est toujours le même: aller sur maprocuration.gouv.fr, cliquer sur "résilier ma procuration", remplir les renseignements demandés, valider cette résiliation en gendarmerie ou commissariat puis en faire une nouvelle.

Pas besoin en revanche d'annuler la procuration si vous êtes finalement disponible pour voter vous-même dimanche prochain. Il suffira d'aller voter avant que la personne mandatée le fasse pour vous, en la prévenant qu'elle n'a finalement pas à se déplacer.