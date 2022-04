Présidentielle 2022 : référendums, proportionnelle, "priorité nationale"... Marine Le Pen détaille ses futures réformes constitutionnelles si elle est élue

La candidate du Rassemblement national estime que "seul le peuple devrait avoir la possibilité de réviser la Constitution", et non le Parlement.

Des propositions sur le thème de la démocratie. La candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, est désireuse de proposer une "révolution référendaire" si elle est élue présidente de la République. Elle a estimé, mardi 12 avril, que "seul le peuple devrait avoir la possibilité de réviser la Constitution", et non le Parlement.

La candidate, qui s'exprimait depuis Vernon, dans l'Eure, dans le cadre de la campagne de l'entre-deux-tours de la présidentielle, veut une révision de la Constitution pour y faire inscrire, notamment, le principe de "priorité nationale" et la primauté du droit national sur le droit international.

Or, pour soumettre un tel projet de loi à référendum, Marine Le Pen devrait passer par l'article 89, après l'adoption du texte, dans des termes identiques, par les députés et les sénateurs, voire par l'article 11 réservé "à l'organisation des pouvoirs publics et la politique économique, sociale et environnementale", avec la probabilité d'une censure du Conseil constitutionnel.

La candidate du RN souhaite donc réviser la Constitution "pour rendre plus facile l'organisation de référendums sur tous les sujets, ensuite et surtout pour instaurer le référendum d'initiative citoyenne, aussi référendum d'initiative populaire", a-t-elle déclaré. Lors de cette même conférence de presse, elle a également rappelé son projet d'instauration du scrutin proportionnel, avec une prime majoritaire aux élections législatives.