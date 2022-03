Présidentielle 2022 : qu'attendent les jeunes des candidats aux élections ?

L'élection présidentielle approche et les équipes de France Télévisions sont allées à la rencontre de jeunes qui voteront pour la première fois en 2022. Une fois par semaine, Maël aide une association de soutien aux étudiants précaires. "Le vote, c'est un engagement, mais il faut avoir derrière les candidats qui suivent. Mais je n'attends pas grand-chose", confie le jeune homme, qui déplore qu'aucun candidat "ne met[te] vraiment sur la table le fait de diminuer la précarité étudiante".

Des incertitudes et le sens des responsabilités

Dans le Morvan, Alizée veut continuer à vivre sur sa terre. "Ici, les jeunes qui viennent s'installer, ils ne peuvent pas forcement, parce que les écoles il n'y en a plus, les épiceries, il n'y en a plus non plus. Tout est en train de fermer, tout est en train de mourir", dit-elle. Elle attend des politiques qu'ils n'oublient pas les zones rurales. Si elle ignore pour qui elle votera, elle estime que "c'est important de voter". Dans un lycée, un cours d'improvisation est dédié aux votes. Lina apprécie d'avoir "le droit à la parole" en votant, mais trouve "qu'on ne parle pas assez des jeunes". Elle espère ne pas être déçue par le candidat qu'elle choisira.