Présidentielle 2022 : on vous résume les mesures prises pour assurer la régularité du scrutin

Les Français sont appelés à voter dimanche 10 avril pour le premier tour de l'élection présidentielle. Les bureaux de vote ouvrent à 8 heures et fermeront à 19 heures, sauf pour les grandes villes qui ont jusqu'à 20 heures pour clôturer les votes. Le scrutin est très sécurisé et le fonctionnement des bureaux de vote très encadré par le code électoral. franceinfo vous détaille les principaux points qui permettent d'assurer la fiabilité de l'élection.

Les membres du bureau

La composition d'un bureau de vote est très précise, avec un nombre minimal de personnes. Dès l'ouverture du bureau, elles doivent être présentes. Il y a un président, qui veille au bon déroulement de la journée. Il est entouré d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. Tout au long de la journée, au moins deux membres de ce bureau doivent être présents en permanence. Si jamais le bureau de vote manque de bras, les électeurs peuvent être mis à contribution. Ils sont choisis par âge, du plus jeune au plus vieux.

Dans les communes de plus de 20 000 habitants, une commission de contrôle est aussi instituée. Des délégués sont envoyés dans les bureaux et ils peuvent saisir le procureur de la République en cas d'infraction, d'irrégularité ou de fraude constatées. La fraude est punie d'un an de prison et 15 000 euros d'amende, le double si le coupable est fonctionnaire.

L'urne

Elle doit répondre à des critères précis : transparente, avec une seule ouverture et deux serrures. L'une des clefs est remise au président du bureau, l'autre est confiée à un assesseur, tiré au sort le matin. Si jamais l'urne est pleine, elle n'est pas vidée durant la journée mais conservée verrouillée dans la salle de vote et remplacée par une seconde. À la fin de la journée, l'urne est ouverte et les enveloppes sont comptées. Le total doit correspondre au nombre de votants sur la feuille d'émargement.

Le dépouillement

La dernière étape est celle du dépouillement. Cette partie du scrutin est, elle aussi, très encadrée. Le dépouillement est effectué en public par des scrutateurs, qui sont des électeurs de la commune. Ils peuvent être désignés par les candidats ou il peut s'agir de citoyens sans appartenance politique.

Ils sont au moins quatre par table : le premier sort le bulletin de l'enveloppe, le deuxième le lit à voix haute et les deux autres notent les résultats. Une fois ce double pointage terminé, le président du bureau centralise et proclame les résultats, qu'il transmet dans la foulée à la préfecture.