Présidentielle 2022 : Les Républicains espèrent avoir un candidat en novembre

Qui portera les couleurs de la droite lors de l'élection présidentielle ? Le conseil stratégique du parti a confié au maire LR d'Antibes (Alpes-Maritimes) Jean Leonetti, la tache de "travailler sur un processus de sélection du candidat ou de la candidate" de la droite et du centre pour la présidentielle, a annoncé Christian Jacob, le président des Républicains, jeudi 9 juin. Ce dernier rendra ses travaux au bureau politique et au Conseil national du parti "au plus tard fin septembre", a annoncé Christian Jacob lors d'une conférence de presse.

Deux vagues d'enquêtes d'opinion, "sur la base d'un panel de 15 000 personnes", seront publiées "autour du 20 septembre" puis "en octobre" et permettront de voir si "un candidat écrase le match", selon Christian Jacob. Dans le cas contraire, "on sera sur un processus de sélection" entre différents candidats. "L'ensemble de nos réservations et des militants m'ont fait remonter leurs réserves vis-à-vis du système de primaires mis en place en 2016", a néanmoins souligné le président du parti, qui espère "avoir, courant novembre, un candidat qui portera les valeurs de la droite et du centre".