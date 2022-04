Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron affirme avoir "soutenu de manière inédite" les artistes pendant la crise du Covid-19

"On a beaucoup renforcé et soutenu de manière inédite, pendant la crise Covid, nos artistes", a assuré lundi 18 avril Emmanuel Macron sur France Culture. "Nous avons fait ce qu'aucun pays au monde n'a fait", a assumé le président sortant. Le candidat de la République en marche à l'élection présidentielle s'est défendu de n'avoir "pas simplement préservé" le statut des intermittents mais de lui avoir "donné des dérogations".

>> Présidentielle 2022 : suivez en direct le duel que se livrent à distance Emmanuel Macron et Marine Le Pen à J-6 du second tour.

Emmanuel Macron a affirmé avoir agi "pour que tous et toutes puissent continuer à vivre et à être accompagnés pendant cette période de crise" qui les a empêchés de travailler. "Mais je sais qu'il y a encore une fragilité et je veux m'y atteler pour les plus petites compagnies", s'est-il engagé. Le président sortant a ainsi défendu son bilan culturel durant ces cinq dernières années tout en assurant vouloir "aller plus loin". Il a dit "vouloir poursuivre" sa politique de "nominations renouvelées" qui a, selon lui, contribué à renouveler "des visages, des figures, des talents" et à "féminiser" des postes à responsabilités dans le domaine de la culture.

Aides aux intermittents pendant le Covid, accompagnement des artistes... Emmanuel Macron estime avoir largement soutenu le secteur de la culture pendant la crise sanitaire. Mais concède qu'"il y a encore des fragilités". pic.twitter.com/nAkCdVu4sJ — France Culture (@franceculture) April 18, 2022

Emmanuel Macron a mis en avant le fait d'avoir "défendu le combat historique des droits d'auteurs et des droits voisins" à l'échelle de l'Europe. "C'est un défi à l'égard des grandes plateformes de diffusion qui veulent continuer de contourner ce droit et c'est un combat que je continuerai à mener", a-t-il ajouté. Emmanuel Macron s'est également engagé à "pérenniser" sa politique de commandes publiques qu'il a assuré avoir menée en investissant "assez fortement" pour "accompagner des jeunes artistes partout sur le territoire".

Changement de modèle pour le cinéma, "confiant" sur le sort du spectacle vivant

À la question de savoir si les moyens seront là pour la culture s'il est réélu, Emmanuel Macron a indiqué "qu'ils l'ont été tout au long du quinquennat, y compris les moyens extraordinaires au moment de la crise Covid". "Le quoi qu'il en coûte culturel est une réalité. Il a été là", a insisté le président candidat. "Je ne fais pas partie de ceux qui réduiront les moyens de la culture", a-t-il promis. Emmanuel Macron n'a d'ailleurs pas exclu la possibilité de mettre en place des aides exceptionnelles si le public venait à bouder la Culture après deux ans de crise Covid. "Mais je pense qu'on va devoir tous ensemble réfléchir à un changement de modèle", a-t-il toutefois nuancé, pointant du doigt le cinéma dont "la pratique est en train de changer". Sur cette question, il a plaidé pour "la mise à contribution des grands diffuseurs internationaux" pour "continuer à financer une créativité française dans le cinéma ou les séries". À l'inverse, le président sortant s'est dit "confiant" sur le sort du spectacle vivant. "Nos compatriotes vont revenir en salle, ils sont en train d'y revenir et là on continuera d'accompagner", a-t-il assuré.

En parallèle, Emmanuel Macron a plaidé pour un plus large accès à la culture. "Je ne veux pas qu'on puisse nous dire que la culture est un sujet élitaire", a-t-il précisé, assurant avoir "commencé une série de petites révolutions", avec l'aide des enseignants et des institutions culturelles, en "renforçant la place de la culture à l'école", "en donnant plus d'heures dédiées à la culture dès l'école primaire et le collège" et en mettant en place "le pass culture", qu'il a qualifié "d'immense succès", considérant qu'il profite à plus de 1,2 millions de jeunes. "On l'a ouvert aux jeunes dès 16 ans et je veux pouvoir le proposer dès le collège", a ajouté Emmanuel Macron.

"Au début, le #PassCulture a été peu compris... et maintenant c'est un immense succès."

Avec plus d'un million de jeunes bénéficiaires, Emmanuel Macron se félicite du bilan du pass Culture, l'une des principales mesures culturelles de son quinquennat. pic.twitter.com/5z4qkCfl4v — France Culture (@franceculture) April 18, 2022

"Je veux continuer cette ambition culturelle parce que c'est un projet de société", a affirmé le candidat à la présidentielle. "Pourquoi je me suis tant battu sur la culture, que j'avais ce projet en 2017, que je l'ai au carré aujourd'hui ?", a-t-il poursuivi, "parce que la question culturelle est un ciment". "L'éducation et la culture sont des réponses à cette espèce de diffraction de la crise politique, aux difficultés de la question politique et aux tensions", a-t-il conclu.