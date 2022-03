Présidentielle 2022 : après son débat face à Valérie Pécresse, Eric Zemmour va se faire discret

Le candidat de Reconquête! a prévu de limiter ses prises de parole après son débat face à la candidate les Républicains. En cause : le décompte des temps de parole.

Éric Zemmour va bientôt être moins loquace dans les médias. En effet, si le candidat de Reconquête! pour la présidentielle 2022 espère se relancer jeudi 10 mars sur LCI lors d'un débat d'une heure face à Valérie Pécresse, il prévoit de se faire plus discret par la suite, tout comme ses soutiens. Ce sont les règles de temps de parole qui l'ont amené à prendre cette décision.

Le candidat Reconquête! dispose encore d'environ trois heures et vingt minute par chaîne de télévision d’ici fin mars. Ce temps est défini selon les recommandations émises par l'Arcom (ex-CSA) en fonction des sondages mais aussi de la représentativité politique du candidat. Or, cette dernière est limitée pour le jeune parti.

Des porte-paroles au chômage technique

Un peu plus de trois heures par chaîne, c'est à la fois beaucoup et très peu, Éric Zemmour a choisi la stratégie de la discrétion maximale car il veut à tout prix que son grand meeting du 27 mars au Trocadéro à Paris soit retransmis au maximum. C'est là une preuve de l’enjeu de cette démonstration de force, pensée pour prendre une bonne fois pour toutes l’ascendant à droite, même si d’autres meetings, comme ceux de Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, sont au programme le même jour.

En attendant, les porte-paroles sont presque au chômage technique. Marion Maréchal elle-même, pourtant fraîchement ralliée à Éric Zemmour, va devoir légèrement adapter sa présence médiatique. Quant au candidat, il va se contenter d’essayer de faire de belles images, notamment dans le Tarn-et-Garonne où il se rend ce week-end. D’autres déplacements tout en images sont également en préparation pour la suite de la campagne. Parmi les options, un déplacement dans la très renommée commune de Vézelay est aussi dans les tuyaux. Éric Zemmour est aussi tenté de s’afficher à cheval, comme un certain Nicolas Sarkozy en 2007. Baisser le son est une contrainte supplémentaire à l’heure où Éric Zemmour aurait bien besoin de se faire entendre pour sortir de sa mauvaise passe.