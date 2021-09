Présidentielle 2022 : Anne Hidalgo juge "possible" de "multiplier par deux au moins" le salaire des enseignants

Anne Hidalgo n'est pas encore officiellement candidate à la prochaine élection présidentielle. Mais l'AFP, qui a consulté son livre à paraître, en révèle un passage qui préfigure sans doute son programme : la maire PS de Paris appelle à un "grand mouvement de revalorisation des salaires" dans l'éducation.

Dans le détail, elle explique qu'elle croit "possible, sur la durée d'un quinquennat, de multiplier par deux au moins le traitement de toutes les personnes au contact avec les élèves. Ou, pour commencer, d'aligner a minima le salaire des nouveaux professeurs sur le salaire médian des titulaires d'un bac +5".

Elle estime le coût de ces hausses de salaire à "en moyenne 9.000 euros par an et par jeune tout au long de la scolarité", et affirme qu'il s'agit du "prix à payer pour transformer l'école et réduire le nombre de 'décrocheurs'".

"Une augmentation générale de 15%" des salaires

Plus largement, Anne Hidalgo estime qu'il serait "tout à fait supportable économiquement de relever tous les salaires" "Par exemple la CFDT propose une augmentation générale de 15%. C'est pour moi une piste solide", poursuit-elle. En janvier dernier, son secrétaire général Laurent Berger avait effectivement signé une tribune en ce sens dans le JDD, mais qui concernait uniquement le secteur médico-social.

L'AFP relève d'autres propositions, tel "un grand plan pour sauver l'hôpital public", une refonte "de fond en comble" du financement de la protection sociale, un "big bang territorial" donnant un rôle plus fort aux maires, l'inscription dans la Constitution du statut de "république écologique" de la France ou encore la création d'une "juridiction internationale" compétente sur les sujets environnementaux.

Selon son entourage, Anne Hidalgo annoncera sa candidature dimanche à Rouen (Seine-Maritime). Elle sera invitée du journal de 20 heures de France 2 le soir-même. Son livre, Une femme française, sort le 15 septembre.