Présidentielle 2022 : Anne Hidalgo officialise sa candidature pour "offrir un avenir à tous nos enfants"

Depuis Rouen, la maire de Paris a promis de "transformer nos modes de vie" et l'économie, mais aussi de "réinventer notre modèle français fragilisé par ces crises multiples".

La maire socialiste de Paris Anne Hidalgo a officialisé, dimanche 12 septembre, sa candidature à la présidentielle de 2022, pour "offrir un avenir à tous nos enfants" et "bâtir une France plus juste". "Nous devons réinventer notre modèle français fragilisé par ces crises multiples", a affirmé la candidate socialiste, lors d'un discours prononcé à Rouen (Seine-Maritime), affirmant vouloir rétablir "le respect" et l'unité du pays.

"Je viens ici à Rouen vous parler de la France, moi, une femme française née en Espagne, arrivée dans notre pays à l’âge de deux ans", a déclaré la candidate socialiste, détaillant les grands axes de sa future campagne. Elle a ainsi promis de "transformer nos modes de vie" et l'économie, car "la planète est notre seul refuge et la seule source de vie".

Créditée de 7 à 9% des voix dans les sondages

Anne Hidalgo était entourée d'une partie de son équipe de campagne, des maires et des parlementaires de toute la France, à l'instar de Mathieu Klein, édile de Nancy, Stéphane Troussel, président de la Seine-Saint-Denis, la présidente de la région Occitanie Carole Delga ou Johanna Rolland, maire PS de Nantes, sa directrice de campagne.

Créditée actuellement de 7 à 9% des voix selon les sondages, la maire de Paris rejoint une longue liste de candidats à gauche. Outre Jean-Luc Mélenchon, le patron de la France insoumise, sont aussi déclarés Arnaud Montebourg et Fabien Roussel, le chef du Parti communiste. Il faudra aussi compter avec le gagnant de la primaire écologiste, dont le premier tour est organisé à la fin de la semaine.