Politique : de Giscard à Macron, 50 ans de duels télévisuels

De Giscard-Mitterrand à Hollande-Sarkozy en passant par Macron-Le Pen, les Français ont pu assister, au total, à sept duels télévisés entre des candidats à l'élection présidentielle. Certains sont restés dans l'histoire. C'est le cas du premier débat, en 1974. En une phrase, Valéry Giscard d'Estaing s'était, peut-être, offert en partie son séjour à l'Élysée. "Vous n'avez pas le monopole du cœur", avait-il lancé à François Mitterrand.



"Vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre"

Autre échange marquant, celui entre Jacques Chirac et François Mitterrand, en 1988. "Je ne suis pas le Premier ministre, et vous n'êtes pas le président de la République. (…) Nous sommes deux candidats à égalité, qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler monsieur Mitterrand", introduisait Jacques Chirac. "Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre", le taclait sèchement le président-candidat. En 1995, le débat Chirac-Jospin était en revanche des plus courtois. Et pour cause : les deux hommes étaient tombés d'accord pour ne pas s'invectiver.

Depuis le "monopole du cœur", les candidats préparent méticuleusement leurs formules pour le grand soir. En témoigne le désormais célèbre "Moi président" de François Hollande, en 2012. Si en 2017, le débat Le Pen-Macron était empreint d'une certaine confusion, le prochain qui les opposera, mercredi 20 avril, redistribuera peut-être les cartes.