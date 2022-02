Parrainages pour la présidentielle : Jean-Luc Mélenchon dépasse les 500 signatures

Il est le huitième candidat qualifié pour se présenter à l'élection présidentielle. Avec 540 signatures, Jean-Luc Mélenchon a dépassé le seuil des 500 parrainages nécessaires, d'après le dernier décompte publié par le Conseil constitutionnel, jeudi 24 février.

Il rejoint les sept candidats déjà qualifiés : la candidate LR Valérie Pécresse totalise 2 271 parrainages, suivie par le chef de l'Etat Emmanuel Macron (1 544), pas encore officiellement candidat, ainsi que la socialiste Anne Hidalgo (1 226) et l'écologiste Yannick Jadot (615) et le communiste Fabien Roussel (593). Viennent ensuite Jean Lassalle (579) et Nathalie Arthaud (562).



A une semaine de la clôture des parrainages, plusieurs candidats sont encore loin du compte. Le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan 457 parrainages, suivi par les candidats d'extrême droite Eric Zemmour (415) et Marine Le Pen (414). Plus loin, on retrouve François Asselineau (247), Philippe Poutou (243), Anasse Kazib (130), Christiane Taubira (128) et Hélène Thouy (97).