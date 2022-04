Infographies Présidentielle 2022 : visualisez les résultats du second tour selon le niveau de vie des communes

En s'appuyant sur le niveau de vie médian par commune fourni par l'Insee, franceinfo a calculé les résultats du second tour pour les communes les plus riches et celles les plus pauvres.

Avec 58,54% des voix, Emmanuel Macron a largement devancé Marine Le Pen (41,46%) au second tour de l'élection présidentielle. Mais ce score national cache d'importantes disparités, notamment au niveau social. Alors que le président sortant a souvent été qualifié de "président des riches" par ses adversaires, a-t-il obtenu des scores plus importants dans les communes les plus aisées ? A l'inverse, Marine Le Pen a-t-elle enregistré ses meilleurs résultats dans les villes les plus populaires ? Et quel lien entre le niveau de vie et l'abstention ?

Pour visualiser ces disparités, franceinfo s'est appuyé sur le niveau de vie médian par commune en France métropolitaine, calculé par l'Insee, pour répartir les communes par décile. Cela signifie que le décile 1 regroupe les 10% des communes avec le niveau de vie médian le plus faible, et qu'à l'inverse le décile 10 regroupe les 10% avec le niveau de vie médian le plus élevé. A noter que pour les plus petites communes, l'Insee ne communique pas de revenu médian par souci d'anonymat. Cela représente un peu plus de 3 000 villages mais qui regroupent moins de 1% des électeurs.

Plus de 70% pour Emmanuel Macron dans les 10% des communes les plus riches

Les résultats du second tour ne vont sûrement pas aider Emmanuel Macron à se défaire de son image de président des riches. En effet, les communes les plus aisées, celles où le niveau de vie médian dépasse 25 570 euros par an, ont voté à plus de 70% pour Emmanuel Macron. Soit plus de 12 points au-dessus du score national du président sortant. Neuilly-sur-Seine, ville la plus riche de France, a ainsi voté Macron à 82,58%. A l'inverse, c'est dans les communes les plus pauvres qu'il réalise ses scores les plus faibles, avec moins de 55% des voix dans le tiers des communes avec le niveau de vie le moins élevé. Pour autant, Emmanuel Macron arrive devant Marine Le Pen quel que soit le décile de niveau de vie, avec au moins huit points d'avance.





Marine Le Pen dépasse les 45% dans les communes plus populaires

Le score de Marine Le Pen est logiquement l'inverse de celui d'Emmanuel Macron. C'est dans les 10% des communes avec le niveau de vie le plus faible qu'elle réalise ses meilleurs scores, avec 46% des suffrages. La candidate du Rassemblement national est en revanche nettement en dessous de son niveau national dans les communes les plus riches, avec à peine 35% des voix dans le tiers des communes les plus aisées, et même moins de 30% dans les 10% avec le niveau de vie le plus élevé.

Plus d'un tiers d'abstentionnistes dans les 10% des communes les plus pauvres

Une part importante des Français a également décidé de ne pas trancher entre les deux finalistes, avec une abstention qui atteint 28,01%. Dans le détail, le niveau d'abstention est aussi très différent selon le niveau de vie de la commune : alors qu'elle n'atteint que 23% dans les 10% des communes les plus riches, elle frôle les 35% dans les 10% des communes les plus précaires. Soit sept points de plus que la moyenne nationale.