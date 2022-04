DIRECT. Election présidentielle : le candidat écologiste, Yannick Jadot, est l'invité des "Matins présidentiels" sur franceinfo à 8h30

Ce qu'il faut savoir

Les déplacements se multiplient pour les candidats à l'élection présidentielle. A moins de dix jours du scrutin, Valérie Pécresse s'est rendue, jeudi 31 mars, en pleine nuit, dans les quartiers nord de Marseille, tandis que Yannick Jadot était venu visiter, un peu plus tôt dans la journée, le vaste centre d'incinération de déchets d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Le candidat d'Europe Ecologie-les Verts répondra aux questions des journalistes et des auditeurs de franceinfo dans les "Matins présidentiels", vendredi 1er avril à partir de 8h30. Suivez notre direct.

Les dix questions des Français. Covid-19, climat, pouvoir d'achat... franceinfo a sélectionné 10 questions soumises par ses lecteurs à l’intention du futur président de la République. Regardez les réponses des candidats à l’élection présidentielle en vidéo.

Un second tour serré ? En cas de duel au second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, les écarts entre les deux candidats se resserrent, selon un sondage BVA pour Orange et RTL paru vendredi. Le chef de l'Etat s'imposerait avec 54,5% des intentions de vote (45,5% pour Marine Le Pen), en baisse de 1,5 point en une semaine d'après cette étude.

Valérie Pécresse en visite nocturne. La candidate des Républicains, qui veut se démarquer par sa fermeté dans le domaine régalien, s'est rendue jeudi soir dans les quartiers nord de Marseille pour y affirmer, près de points de trafic de drogue, sa volonté d'une "impunité zéro". "A un moment il faut sanctionner, il faut l'impunité zéro, que la République soit chez elle", a-t-elle affirmé à des journalistes à l'issue d'une visite lors de laquelle elle était accompagnée de ses gardes du corps et de quelques membres de son équipe de campagne.