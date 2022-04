Débat du second tour : Emmanuel Macron accuse Marine Le Pen de dépendre "du pouvoir russe" et de Vladimir Poutine

Moment de tension dans le débat de l'entre-deux-tours, mercredi 20 avril. Lors des échanges sur les relations internationales, et notamment la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron a accusé Marine Le Pen de dépendre "de la Russie" et "de monsieur Poutine". Le président sortant reproche à Marine Le Pen d'avoir contracté un prêt auprès de la First Czech Russian Bank, en 2014.

"En septembre 2014, vous avez contracté un prêt auprès d'une banque russe. Puis vous l'avez reboutiqué auprès d'autres acteurs impliqués dans la guerre en Syrie. Vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie, a ainsi lancé le président-candidat. Ce n'est pas un hasard si la Russie était intervenue dans la campagne il y a cinq ans. (...) Vos intérêts sont liés au pouvoir russe."

"Beaucoup de vos choix derrière s'expliquent par cette dépendance. (...) Vous, vous avez fait un choix qui vous contraint dans votre position politique." Emmanuel Macron lors du débat de l'entre-deux-tours

"J'ai effectué un prêt à une banque tchéco-russe, car je n'ai jamais réussi à obtenir un prêt ni en France jusqu'à présent, ni en Europe", lui a répondu Marine Le Pen. "C'est long à rembourser, nous remboursons tous les mois rubis sur l'ongle", a-t-elle admis. "Cette banque (FCRB) est une agence de blanchiment d'argent bien connue qui a été créée à l'instigation de Poutine", a critiqué aujourd'hui Alexeï Navalny, opposant russe à Vladimir Poutine.

La candidate du Rassemblement national a elle aussi accusé Emmanuel Macron de complaisance avec la Russie, après qu'il a reçu Vladimir Poutine au fort de Brégançon et parlé de l'Europe "de Lisbonne à Vladivostok". "Je ne retire rien de ce que j'ai dit", a répondu Emmanuel Macron.