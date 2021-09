Crise des sous-marins : Damien Abad demande à ce qu'on "apporte des réponses aux Français"

Le torchon brûle entre la France et l'Australie. Les Australiens souhaitent annuler la commande de 12 sous-marins français. Par conséquent, la France a rappelé ses ambassadeurs en Australie et aux États-Unis. Député de l'Ain et président du groupe LR à l'Assemblée nationale, Damien Abad demande également qu'on "apporte des réponses aux Français. Jean-Yves Le Drian doit les apporter, il est ministre des Affaires étrangères. Sa responsabilité politique est première dans ce dossier et on a besoin de savoir pourquoi on en est arrivé là."

Présidentielle : donner la parole aux adhérents LR

Les Républicains n'ont pas encore choisi leur candidat pour l'élection présidentielle en 2022. Damien Abad annonce que "ce sont les militants qui trancheront" entre une primaire ouverte à tout le monde et un congrès réservé aux adhérents LR. De son côté, le député de l'Ain ne semble pas favorable à une primaire ouverte même s'il respectera le choix final. "C'est aux adhérents du parti de s'exprimer. Personne ne peut leur voler cela. Et ensuite, parce qu'on le sait : la primaire elle a laissé des divisions, des fractures, des tensions entre nous et personne ne veut revivre ce moment-là", rappelle-t-il.