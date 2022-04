Carte Résultat présidentielle 2022 : découvrez les 16 communes avec 100% de participation

Ces villages comptent seulement quelques dizaines d'inscrits et sont principalement situés dans la partie nord de la France.

L'abstention ? Ici, cela n'existe pas. Dans 16 communes françaises, tous les électeurs inscrits se sont déplacés pour glisser leur bulletin dans l'urne. Pas une voix n'a manqué. Ces villages, qui comptent seulement quelques dizaines d'inscrits, sont principalement situés dans la partie nord de la France.

Au niveau national, l'abstention a été de 25,14%, dimanche 10 avril, selon les résultats quasi définitifs publiés par le ministère de l'Intérieur (97% des électeurs inscrits). C'est le chiffre le plus élevé depuis vingt ans pour une élection présidentielle. Il faut remonter au premier tour de la présidentielle 2002 pour constater une abstention encore plus forte, à 28,4%. En 2007, l'abstention s'élevait à 16,2% pour le premier tour de l'élection présidentielle, 20,5% en 2012 et enfin 22,2% en 2017.