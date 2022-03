Présidentielle 2022 : "On ne peut pas faire l'impasse sur un débat démocratique", estime Christian Jacob

C. Roux

Alors que dans les sondages, Valérie Pécresse, la candidate des Républicains à l'élection présidentielle de 2022, n'est plus qualifiée pour le second tour, elle reste, selon Christian Jacob, le vote utile pour les électeurs de droite. "Le rendez-vous, c'est le soir du premier tour", a tenu à rappeler le président des Républicains, invité des "4V" lundi 21 mars. "Voter utile à droite, c'est voter Valérie Pécresse, parce qu'elle a cette capacité, cette qualité qu'elle a démontrée à la tête de la plus grande collectivité d'Europe : elle sait faire. Le président de la République a un bilan zéro", a-t-il estimé.

"Des risques dans la rue"

Le président du Sénat, Gérard Larcher, a récemment déclaré que la question de la légitimité du prochain président de la République pouvait se poser s'il n'y avait pas de campagne. "Il a raison (...). On ne peut pas faire l'impasse sur un débat démocratique. Il y a la nécessité, aujourd'hui, d'avoir cet échange et ce débat", a assuré Christian Jacob, avant de poursuivre : "Là où il n'y a pas de débat démocratique, il y a des risques dans la rue."