Présidentielle 2022 : Marine Le Pen, en campagne à Béziers, cible Emmanuel Macron et Éric Zemmour

Marine Le Pen entame un déplacement de trois jours dans le Midi. Elle est vendredi 7 janvier à Béziers, aux côtés de son allié Robert Ménard. L'occasion pour elle d’essayer de s’extraire de la crise sanitaire et de tacler ses adversaires.

C'est le premier déplacement de campagne de l’année pour la candidate du Rassemblement national. Visite du chantier de l’école Samuel Paty, de la cathédrale, de l'Hôtel de Ville… Robert Ménard a concocté un programme chargé pour Marine Le Pen, plutôt satisfaite de parler d’autre chose que de l'épidémie de Covid-19. Pas question de laisser le président de la République tout ramener à la situation sanitaire : "Est-ce qu'Emmanuel Macron se sert de la crise sanitaire pour rentrer en campagne ? La réponse est oui. Donc, est-ce que c'est utile ou efficace de faire campagne sur la crise sanitaire ? La réponse est non."

"Quand on est face à une crise, ce qu'il faut rechercher c'est l'unité du pays." Marine Le Pen en déplacement de campagne à Béziers

Devant le maire de Béziers qui lui a dit redit son soutien, Marine Le Pen déroule sur l'aménagement du territoire, la politique sur le patrimoine, le tourisme… Candidate multicarte et constructive, c’est le message qu'elle veut faire passer par opposition à Éric Zemmour qu’elle dépeint en creux comme un candidat à la vision rabougrie. "Il faut se projeter avec joie, bonheur, enthousiasme ! La France s'est toujours développée dans la projection. Si on l'enferme, la France se consume."



Marine Le Pen semble donc courir deux lièvres à la fois : réinstaller le duel avec Emmanuel Macron, tout en gardant un œil sur Éric Zemmour dans son rétroviseur. La candidate du Rassemblement national pousuit son déplacement samedi à Carcassonne et dimanche à Perpignan.