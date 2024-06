"Pour Macron, le plus important c’est son propre destin" : les médias russes passionnés par la bataille des législatives en France

La Russie est un thème clivant de la campagne des législatives en France. Côté russe, les médias s'en donnent à cœur joie sur un pays décrit comme à feu et à sang.

La vie politique franco-française est habituellement peu couverte par les médias russes, ou alors par le petit bout de la lorgnette. Mais depuis le 16 juin, les médias russes et notamment la télévision se passionnent, à leur façon, pour la vie politique hexagonale. On y entend beaucoup de noms français. La lecture que font la plupart des médias russes, c’est qu’Emmanuel Macron a provoqué une catastrophe. Et ils ne manquent jamais une occasion de cogner sur le président français, à l'image du présentateur Andrey Dobrov.

"Même si les loups lui rongent les jambes"

"Quelle que soit l’issue des élections législatives, Emmanuel Macron a déjà déclaré qu’il ne démissionnerait pas même si le Parlement s’oppose à lui, souligne le présentateur, même si les loups lui rongent les jambes, même s’il va en enfer après sa mort. Car pour Macron, le plus important ce n’est pas le sort des peuples ou de leur pays. Le plus important, c’est son propre destin".

La France à feu et à sang décrite par les médias russes, en juin 2024. (CAPTURE D'ECRAN)

Les médias russes décrivent une France à feu et à sang, insistant sur les images de manifestations et sur le risque que la France devienne ingouvernable, soulignant en creux la faiblesse des démocraties occidentales. Rares sont ceux, toutefois, qui prennent position pour un camp. Seul le tabloïd propouvoir Moskovskaia Komsomolskaia voit dans ces élections un affrontement entre pro-occidentaux et prorusses, qualifiant Jordan Bardella de "beau gosse intéressant" parce qu'il a affirmé, un jour, que la Crimée était russe.