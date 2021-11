Politique : plus de 500 élus ont été agressés en 2020

En 2020, 500 élus ont été agressés en fonction. Un véritable problème à résoudre pour le gouvernement. Alors que les maires doivent se trouver un nouveau président d'ici le 17 novembre, Emmanuel Macron veut leur afficher son soutien. Le gouvernement a annoncé une procédure qui permettra aux élus de déclarer en ligne une agression ou un fait de violence à leur encontre.



Des maires en première ligne

Les attaques sur les maires sont de plus en plus fréquentes. A Chalifert, en Seine-et-Marne, Laurent Simon, maire de la commune depuis 2008, regarde toujours la vidéo de son agression avec un peu de stupeur. Un habitant ulcéré par des problèmes de voisinage et de stationnement s'en était pris à lui à coup de poing, jugeant l'élu responsable. "C'est le cas de quelqu'un qui ne supporte pas que ses voisins se garent devant chez lui, et qui veut privatiser le domaine public", explique Laurent Simon. Son agresseur a été condamné à de la prison avec sursis. Une peine insuffisante selon le maire, qui milite pour des sanctions plus sévères.