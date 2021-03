Une centaine d'élus demandent dans une tribune l'ouverture du droit de vote à 16 ans aux élections municipales

Le signataires de cette tribune publiée dans le "JDD" estiment que cela apporterait "un véritable progrès démocratique" et permettrait "de faire évoluer nos villes".

"L'abaissement du droit de vote (...) à 16 ans constituerait un véritable progrès démocratique pour notre pays." Une centaine d'élus appellent à accorder le droit de vote à 16 ans aux élections municipales, dans une tribune mise en ligne samedi 20 mars dans le Journal du dimanche. Le chef de file des députés MoDem Patrick Mignola, l'ex-député LREM Cédric Villani, ou encore l'ancienne secrétaire d'État (PS) à l'Aide aux victimes, Juliette Méadel, font partie des signataires.

"Ouvrir le vote à 16 ans aux élections municipales sous la forme d'une prémajorité, ce serait le premier moyen de faire évoluer nos villes", écrivent ces responsables politiques, auxquels se sont joint "102 jeunes de la société civile".

"A 16 ans en France, on devient responsable pénalement"

"À 16 ans, les jeunes Français acquièrent déjà un bon nombre de droits civiques. Ils peuvent travailler, consentir à l'impôt, souscrire à la Sécurité sociale, conduire accompagné d'un adulte, renoncer à leur nationalité, s'émanciper du foyer ou encore créer une association", rappellent-ils. "Plus important encore, à 16 ans en France, on devient responsable pénalement", ajoutent-ils, un an après les dernières municipales qui avaient battu un record d'abstention.

La tribune a été initiée par le député MoDem du Val-d'Oise David Corceiro. Parmi les autres signataires figurent Hugo Biolley, élu le plus jeune maire de France à 18 ans l'an dernier à Vinzieux (Ardèche) et Maxime Thory, maire de Montmorency (Val-d'Oise), âgé de 29 ans.