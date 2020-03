Municipales 2020 à Nantes : la maire sortante Johanna Rolland (PS) obtient 32,6% des voix, devant Laurence Garnier (LR) et Julie Laernoes (EELV) à égalité

Six des neuf listes candidates dans la cité des Ducs étaient menées par des femmes. Quatre d'entre elles se qualifient pour le second tour.

Le Parti socialiste se maintiendra-t-il à la tête de la sixième ville de France, après 31 ans à l'hôtel de ville ? A Nantes (Loire-Atlantique), la maire sortante, Johanna Rolland, recueille 32,6% des voix et arrive ainsi en tête au premier tour des élections municipales, dimanche 15 mars, selon une estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et les chaînes parlementaires. Sans surprise, Laurence Garnier (LR), arrive deuxième avec 19% des voix. Elle arrive ex aequo avec la candidate Julie Laernoes (EELV), qui devance Valérie Oppelt (LREM), laquelle obtient 12,9% des votes.



Lors des précédentes municipales il y a six ans, Johanna Rolland, qui avait recueilli 34,5% des voix au premier tour, l'avait emporté avec 56,51% des suffrages au second, contre 43,78% pour Laurence Garnier.

Une majorité de femmes candidates

Spécificité de cette campagne dans la cité des Ducs de Bretagne : à Nantes, six des neuf listes candidates ont été menées par des femmes, rappelle Le Journal du dimanche. L'héritière de Jean-Marc Ayrault, Johanna Rolland, élue en 2014 à l'âge de 34 ans, était créditée de 33% des intentions de vote au premier tour, devant l'écologiste Julie Laernoes (23%), d'après un sondage Ifop (que le PS avait commandé) en juin 2019. Laurence Garnier arrivait troisième selon cette enquête, à 15%, suivie de la candidate LREM Sophie Errante (14%).

La candidate écologiste a réussi à créer la surprise en arrivant deuxième ex aequo, tandis que la principale rivale de Johanna Rolland en 2014, Laurence Garnier, réalise un moins bon score qu'au premier tour il y a six ans (24,2%). La maire actuelle parviendra-t-elle à rassembler pour maintenir sa place au second tour ? Selon un sondage Ifop du mois de juin, en cas de rassemblement avec, entre autres, les écologistes, Johanna Rolland est créditée de 68% des intentions de vote.

