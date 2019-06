Municipales : Yannick Jadot veut gagner avec EELV plusieurs grandes villes, dont Paris

"On veut gagner Paris, Nantes, Rennes, Toulouse et ailleurs, confirmer Grenoble et de nombreuses villes petites et moyenne", annonce le leader écologiste dans une interview accordée au "Monde".

Yannick Jadot parle aux médias, le 26 mai 2019, à Paris. (STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)