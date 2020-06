Municipales, tarif des péages, travail de mémoire... Le "8h30 franceinfo" de Yannick Jadot

Yannick Jadot, député européen Europe Écologie-Les Verts était l'invité du "8h30 franceinfo", jeudi 25 juin 2020. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Yannick Jadot, député européen Europe Écologie-Les Verts était l'invité du "8h30 franceinfo", jeudi 25 juin 2020. Municipales, tarif des péages, travail de mémoire... Il répond aux questions de Marc Fauvelle et Renaud Dély.

Municipales : un "front du déclin anti-climat contre les écologistes"

À quelques jours du second tour des élections municipales, et alors que les candidats écologistes sont en bonne position dans plusieurs grandes villes comme Lyon, Marseille, Strasbourg ou encore Bordeaux, Yannick Jadot dénonce "le front du déclin anti-climat, anti-villes respirables, anti-transports collectifs contre les écologistes."

"On a des maires de droite qui insultent nos électeurs à Lyon, qui appellent à Lille à voter pour la candidate socialiste, Martine Aubry, en disant : 'Les écolos sont des fous furieux'. Les Républicains se rétractent totalement dans un conservatisme qui est incompréhensible dans le monde d'aujourd'hui", poursuit le député européen.

Autoroutes : une baisse des péages "en contrepartie" de la baisse de la vitesse

La Convention citoyenne pour le climat propose de réduire la vitesse maximale à 110 km/h sur autoroutes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Selon Yannick Jadot, c'est une proposition de bon sens : "C'est avéré que si vous baissez la vitesse, évidemment votre moteur tourne moins vite, vous baissez les émissions de gaz à effet de serre."

Mais cette mesure qui suscite déjà le débat risque d'être impopulaire. Alors le député européen Europe Écologie-Les Verts propose que cet abaissement de la vitesse donne lieu "en contrepartie" à une baisse des tarifs des péages. "On sait que les sociétés autoroutières font des rentes inacceptables qui sont critiquées par la Cour des comptes, par les institutions européennes... Faisons [l'abaissement de] la vitesse sur les autoroutes et puis abaissons les tarifs de péages", propose-t-il.

Statues dégradées : il faut un "débat apaisé sur notre histoire"

"Est-ce qu'à un moment donné on peut avoir un débat structuré, apaisé sur notre histoire et sur les mémoires ?", s'interroge Yannick Jadot alors que les monuments et statues liés à l'histoire coloniale française ou à la traite négrière se retrouvent au centre d'une polémique mémorielle. "Il est quand même totalement aberrant qu'on ne recontextualise plus notre histoire", estime Yannick Jadot.

"Éclairons notre pays de son histoire, intégrons les mémoires [...] mais faisons-le de manière organisée, structurée, et qu'on n'ait pas ce débat pour ou contre les statues, c'est trop faible", poursuit le député européen. "Nos statues ne sont pas éternelles, on en a changé, on peut parfaitement, sur une place, dire : 'Cette personne-là, on a assez vanté son histoire' et on met une personne d'aujourd'hui, un nom d'aujourd'hui ou un autre du passé", assure-t-il.

