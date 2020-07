Municipales : seuls quatre députés sur dix sont des élus locaux, contre plus de la moitié au début du quinquennat

Le directeur de l'Observatoire de la vie politique et parlementaire redoute "un Parlement hors-sol".

A l'issue des élections municipales, les élus locaux, conseillers municipaux, départementaux ou régionaux, sont de moins en moins représentés à l'Assemblée et au Sénat, souligne une étude publiée lundi 6 juillet par l'Observatoire de la vie politique et parlementaire. Cette étude relève que 40% des députés sont désormais élus locaux contre 54% au début de la législature. Au palais du Luxembourg, "54% seulement des sénateurs détiennent un mandat local", contre 70% à la veille du scrutin.

Le rôle des associations d'élus renforcé

Cette baisse ne peut s'expliquer seulement par les lois de 2014, qui interdisent le cumul d'un mandat de parlementaire avec une fonction exécutive locale (maire, président de département, région ou intercommunalité...) puisque cette règle s'appliquait dès les législatives de 2017. "La crainte, c'est que le phénomène se poursuive et qu'on ait de plus en plus un Parlement hors-sol au moment où les parlementaires doivent débattre de décentralisation et de déconcentration", met en garde Denys Pouillard, directeur de l'Observatoire de la vie politique et parlementaire.

Sur la décentralisation, "les interlocuteurs qui deviennent de plus en plus valables aux yeux de l'exécutif sont les associations d'élus. En un sens, cela donne plus de pouvoir au gouvernement, car les discussions ont lieu en dehors du Parlement", juge le politologue. Denys Pouillard considère qu'il ne faut pas revenir en arrière sur la règle du non-cumul avec un mandat parlementaire, mais suggère des "dérogations" pour certaines fonctions, comme les présidents d'intercommunalités, qui ont un rôle de "plus en plus important" et s'occupent de sujets de proximité comme "les ordures ménagères ou le ramassage scolaire".