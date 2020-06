Municipales : le second tour sous le signe des règles sanitaires

Dimanche 28 juin, les électeurs de quelque 5 000 communes de France devront se rendre aux urnes pour le deuxième tour des Municipales. Un scrutin forcément particulier avec des mesures sanitaires importantes mises en place. À Tours (Indre-et-Loire), les derniers préparatifs sont en cours avec des agents municipaux pour une répétition générale.

Un kit sanitaire dans chaque bureau

Après une désinfection des mains, il faudra mettre un masque et suivre le parcours fléché jusqu'à l'isoloir, sans toucher le rideau. Devant l'urne, il faudra déposer soi-même sa carte d'électeur, déposer le bulletin et signer si possible avec son propre stylo. La ville s'est engagée à fournir un kit sanitaire pour chacun des bureaux de vote.

Le JT

Les autres sujets du JT