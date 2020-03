Municipales 2020 à Paris : tout savoir sur le débat entre les sept candidats à la mairie

Anne Hidalgo, Serger Federbusch, Rachida Dati, Cédric Villani, Agnès Buzyn, Danielle Simonnet et David Belliard s'affrontent mardi soir lors d'un débat organisé par franceinfo, France 3 et France Bleu.

Une dernière chance de convaincre les électeurs avant le premier tour des municipales. Les sept principaux candidats à la mairie de Paris s'affrontent, mardi 10 mars, lors d'un débat organisé par franceinfo, France 3 Paris Ile-de-France et France Bleu Paris. Voici toutes les informations utiles pour ne rien rater de ce moment fort de la campagne qui réunira la maire socialiste sortante, Anne Hidalgo, la candidate LR Rachida Dati, la candidate LREM Agnès Buzyn, le candidat LREM dissident Cédric Villani, le candidat EELV David Belliard, la candidate LFI Danielle Simonnet et le candidat soutenu par le RN Serge Federbusch.

Un débat à la télé, à la radio et sur le web

Présenté par les journalistes Carole Gaessler (France 3) et Marc Fauvelle (franceinfo), le débat est diffusé en direct à partir de 21h05, sur les antennes télé de France 3 Paris Ile-de-France et de franceinfo (canal 27 de la TNT), ainsi qu'à la radio sur franceinfo et France Bleu Paris. Les sites internet de ces antennes, dont franceinfo.fr, proposeront une retransmission en vidéo, un suivi en direct, ainsi que des replays et des articles à retrouver dès la fin du débat.

Trois parties pour aborder tous les thèmes

Prévu pour durer 2h30, le débat sera divisé en trois parties. La première, intitulée "Vivre à Paris", abordera les thèmes du logement, de la famille, de la solidarité, de l'éducation et de la santé. Dans la deuxième partie, "L'espace public parisien", les candidats seront interrogés sur la sécurité, la propreté, la lutte contre la pollution et les mobilités. La troisième partie, "Votre Paris demain", sera consacrée aux questions économiques (budget de la ville, attractivité, tourisme, JO, grands projets, Grand Paris, etc.).

Des chiffres, des images et des micro-trottoirs

Pour éclairer les téléspectateurs et les auditeurs, des données chiffrées viendront guider le débat. Noé Da Silva, journaliste à France Bleu Paris, présentera ainsi les chiffre-clés du logement et Bertrand Lambert, journaliste à France 3 Paris Ile-de-France, reviendra sur la place de la voiture à Paris. La parole sera également donnée aux Parisiens avec deux micro-trottoirs l'un sur le thème de la famille, l'autre sur la sécurité.

Avant le débat, un module vidéo détaillant le mode d'élection du maire de Paris sera diffusé. "Ce sera un débat avec des images, des infographies", résume le directeur général de France 3 Paris Ile-de-France, Fabrice Goll, qui promet un débat "plus didactique" que celui organisé la semaine dernière sur LCI.

David Belliard prendra la parole en premier

Les sept candidats auront brièvement la parole au début du débat pour détailler la première mesure qu'ils mettraient en œuvre s'ils étaient élus maire de Paris. En fin de débat, ils seront amenés à citer une ville qui serait, selon eux, un exemple à suivre, puis auront une minute chacun pour conclure.

Un tirage au sort a déterminé l'ordre de passage des candidats pour l'introduction et la conclusion. C'est ainsi David Belliard qui parlera en premier, suivie d'Anne Hidalgo, de Rachida Dati, d'Agnès Buzyn, de Danielle Simonnet, de Serge Federbush et de Cédric Villani. Cet ordre sera inversé pour la conclusion : c'est donc le candidat écologiste qui s'exprimera en dernier.

Agnès Buzyn fera face à Anne Hidalgo

Sur le plateau, les deux présentateurs apparaîtront face au téléspectateur avec les candidats disposés assis sur les côtés, répartis en deux rangées, avec chacun une petite table pour poser leurs documents. Pour déterminer qui serait placé à quel endroit, un autre tirage au sort a été effectué. Sur la gauche de l'écran figureront Anne Hidalgo, Serger Federbusch, Rachida Dati et Cédric Villani. Sur la droite, Agnès Buzyn prendra place face à la maire sortante. A côté de la candidate LREM s'installeront Danielle Simonnet et David Belliard.

Chaque candidat sera assis devant une petite table sur laquelle il pourra poser des documents. (FABRICE GOLL / FRANCE 3 PARIS ILE-DE-FRANCE)

Une stricte égalité de temps de parole

Les candidats auront le droit d'interrompre leurs adversaires, mais leurs temps de parole seront précisément décomptés. Le compteur apparaîtra de temps en temps à l'antenne. Chaque candidat pourra venir accompagné de six personnes de son choix qui prendront place dans le public. Au total, 42 personnes assisteront donc aux échanges. La présence d'un public extérieur, initialement prévue, a dû être annulée en raison de l'épidémie de coronavirus.

Un débrief pour compter les points

A l'issue du débat, Carole Gaessler et Marc Fauvelle reviendront pendant trente minutes sur les temps forts de cette confrontation avec plusieurs intervenants : Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions ; Jean-Jérôme Bertolus, chef du service politique de franceinfo ; Gilles Bornstein, éditorialiste politique à franceinfo ; Florent Carrière, journaliste politique à France 3 Paris Ile-de-France et Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos France.