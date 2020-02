Municipales 2020 à Paris : Agnès Buzyn prête à abandonner deux mesures emblématiques du programme de Benjamin Griveaux

L'officialisation de l'abandon de ces mesures, qui avaient reçu un accueil controversé lors de leur annonce par Benjamin Griveaux, devrait avoir lieu dans les prochains jours.

Un droit d'inventaire en pleine campagne. A peine investie candidate à la mairie de Paris par La République en marche, Agnès Buzyn est sur le point d'abandonner deux mesures emblématiques et controversées du programme municipal de son prédécesseur Benjamin Griveaux, a appris franceinfo lundi 17 février. Il s'agit selon plusieurs sources du financement d'un apport de 100 000 euros pour permettre aux classes moyennes d'acquérir un appartement dans la capitale, ainsi que du réaménagement de l'actuelle gare de l'Est pour en faire un "Central Park" parisien.

La nouvelle candidate de la majorité a évoqué ces sujets lors d'un déjeuner avec ses têtes de listes. "Il y a un super programme qu'il faut qu'elle s'approprie, mais elle compte aussi mettre sa patte", raconte un participant à franceinfo.

"Pas de temps pour les polémiques"

D'après une tête de liste présente lors de cette réunion, la nouvelle tête de liste est particulièrement dubitative sur le projet de "Central Park parisien". "Agnès Buzyn ne partage pas l'idée qu'un projet de cette nature puisse être réalisé. Elle n'est pas sur les grands projets urbains, elle est dans un premier temps pour apaiser Paris, le rendre plus propre et plus tranquille", détaille cette source.

Concernant les 100 000 euros d'apport promis aux classes moyennes, l'ancienne ministre de la Santé a indiqué ne pas avoir "bien compris la mesure", et avoir demandé aux participants de "lui envoyer des notes sur le logement", ajoute un autre participant. Une cadre de la campagne LREM acquiesce.

Avec seulement quatre semaines de campagne, on doit se recentrer sur l'essentiel, on n'a pas de temps pour les polémiques et les mesures qui pourraient être mal comprises.Une cadre de la campagneà franceinfo

L'officialisation de l'abandon de ces mesures, qui avaient reçu un accueil controversé lors de leur annonce par Benjamin Griveaux, devrait avoir lieu dans les prochains jours.