franceinfo junior. Comment ça marche les élections municipales ?

Le second tour des élections municipales, c'est dimanche en France, dans les villes qui n'ont pas élu leur maire au premier tour. Cela représente environ 5 000 communes et près d'un tiers des votants. Eux ce sont de futurs électeurs et ils ont beaucoup de questions sur le sujet : Justine et Hugo, en CM2 à l'école Jean de la Fontaine de Cosnes-et-Romain en Meurthe-et-Moselle. Est-ce qu'on sera obligé de se laver les mains en arrivant au bureau de vote ? Les enfants peuvent-ils venir ? Est-ce qu'il y a un âge pour être candidat ? Et combien seront-ils au second tour ? A quoi servent les isoloirs ? Pour leur répondre et expliquer le mode d'emploi des élections municipales : Rémi Lefebvre, politologue, professeur de sciences politiques à l'université de Lille 2.